الأردن يقهر الكويت بثلاثية ويلحق بركب المتأهلين إلى ربع نهائي كأس العرب

الوكيل الإخباري- تمكن المنتخب الوطني لكرة القدم من التأهل رسميا إلى الدور ربع النهائي من بطولة كأس العرب 2025 بعد فوزه ضد منتخب الكويت بنتيجة 3-1 ضمن منافسات الجولة الثانية.

وتقدم منتخب النشامى بتسديدة صاروخية عن طريق اللاعب مهند أبو طه، قبل أن يضاعف النتيجة عن طريق اللاعب سعد الروسان، وأخيرا عن طريق اللاعب علي علون من ركلة جزاء في الدقيقة 95 من اللقاء، فيما سجل هدف اللاعب يوسف ناصر هدف الكويت الوحيد.