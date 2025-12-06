السبت 2025-12-06 05:26 م

الأردن يقهر الكويت بثلاثية ويلحق بركب المتأهلين إلى ربع نهائي كأس العرب

ل
جانب من اللقاء
السبت، 06-12-2025 02:23 م

الوكيل الإخباري- تمكن المنتخب الوطني لكرة القدم من التأهل رسميا إلى الدور ربع النهائي من بطولة كأس العرب 2025 بعد فوزه ضد منتخب الكويت بنتيجة 3-1 ضمن منافسات الجولة الثانية.

اضافة اعلان

 

وتقدم منتخب النشامى بتسديدة صاروخية عن طريق اللاعب مهند أبو طه، قبل أن يضاعف النتيجة عن طريق اللاعب سعد الروسان، وأخيرا عن طريق اللاعب علي علون من ركلة جزاء في الدقيقة 95 من اللقاء، فيما سجل هدف اللاعب يوسف ناصر هدف الكويت الوحيد.

 

وبهذا الفوز رفع النشامى رصيده في صدارة المجموعة إلى ست نقاط من فوزين ضد الإمارات والكويت، قبل مواجهة منتخب مصر في الجولة الأخيرة.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

ماذا ينقص اللاعب الأردني ليصل للعالمية .. وأين دور وكلاء اللاعبين ؟

أخبار محلية ماذا ينقص اللاعب الأردني ليصل للعالمية .. وأين دور وكلاء اللاعبين ؟

هطولات غزيرة في الطفيلة والكرك و"الأرصاد" تجدد تحذيراتها من السيول

الطقس هطولات غزيرة في الطفيلة والكرك و"الأرصاد" تجدد تحذيراتها من السيول

القاضي يُهَنِّئ النشامى ويترأس جانبًا من اجتماع مالية النواب

شؤون برلمانية القاضي يُهَنِّئ النشامى ويترأس جانبًا من اجتماع مالية النواب

ب

ترند النشامى يرتدي ثوب المونديال بمواجهة الكويت ويعلن نفسه ندا صعبا لأي خصم

ب

أخبار محلية بلدية الأزرق تنظم ورشة حول إدارة مخاطر الكوارث

ب

أخبار محلية 6.4 مليار دينار حجم التداول العقاري في الأردن خلال 11 شهرا

ب

أخبار محلية الاستخدام الخاطئ للمدافئ.. إهمال صغير يقود إلى حوادث قاتلة

ب

أخبار محلية الهيئة البحرية تحذر من اضطرابات جوية وتدعو إلى رفع جاهزية المرافق



 
 





الأكثر مشاهدة