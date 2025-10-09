الخميس 2025-10-09 01:24 م
 

فيسبوك يقترب من تيك توك بميزة فقاعة الإعجاب

للا
تعبيرية
 
الخميس، 09-10-2025 01:04 م

الوكيل الإخباري-   أعلنت شركة "ميتا" عن إضافة جديدة تعزز تجربة مشاهدة الفيديوهات القصيرة (Reels) على فيسبوك، من خلال ميزة تُعرف بـ"فقاعة الصديق" (friend bubble). تظهر هذه الفقاعات كإشعارات صغيرة عندما يُعجب أحد الأصدقاء بفيديو معين، ويتيح الضغط عليها فتح دردشة خاصة مباشرة لمناقشة الفيديو أو مشاركته.

اضافة اعلان


مزايا الميزة
تهدف "فقاعة الصديق" إلى ربط التفاعل الاجتماعي بالمحتوى المرئي بشكل مباشر، ما يعزز النقاش ويشجع المستخدمين على البقاء لفترات أطول داخل المنصة، دون الحاجة للانتقال إلى منصات أخرى مثل "تيك توك". كما تعزز الميزة من التوصيات الذكية التي تقدم فيديوهات أكثر ملاءمة لاهتمامات المستخدم.


تحديث برمجيات التوصية
تعمل "ميتا" أيضًا على تحسين برمجيات التوصية داخل فيسبوك، مما أدى إلى زيادة مدة مشاهدة الفيديوهات بأكثر من 20% مقارنة بالعام الماضي. وتأتي هذه الخطوة ضمن خطة أوسع لإعادة إحياء المنصة وإعادة تركيزها على الفيديوهات القصيرة كجزء من استراتيجيتها المستقبلية.


تحديات محتملة
مع ذلك، قد يواجه بعض المستخدمين إزعاجًا من كثرة إشعارات الفقاعات، خصوصًا إذا لم يرغبوا في فتح دردشات مع كل صديق يعجب بالفيديو. كما أن التفاعل الفعلي عبر هذه الفقاعات قد لا يكون دائمًا مضمونًا.


الخلاصة
ميزة "فقاعة الصديق" تمثل خطوة ملموسة نحو دمج التفاعل الاجتماعي المباشر مع المحتوى المرئي، وتعكس توجه فيسبوك نحو منافسة منصات الفيديو القصيرة. نجاح هذه الميزة قد يساعد في استعادة فيسبوك مكانته كمنصة مركزية للتواصل والترفيه.

ارم نيوز 

 
 
gnews

أحدث الأخبار

سد الموجب

أخبار محلية وزير المياه: دراسات لإنشاء سدود جديدة في الأردن بمناطق مختلفة

فا

فيديو الوكيل صحفي من غزة: رغم الدمار لن نفقد الأمل بالله.. وكل الشكر للأردن لملكها وشعبها على قدموه من مساندة لنا

قلقل

تكنولوجيا بضغطة واحدة.. مشاركة حالة واتساب على إنستغرام وفيسبوك

للا

تكنولوجيا تقنية MagSafe من أبل: مستقبل الشحن اللاسلكي المغناطيسي

للا

تكنولوجيا فيسبوك يقترب من تيك توك بميزة فقاعة الإعجاب

ففا

طب وصحة كوب العصير الصباحي.. فائدة خادعة؟

فافا

طب وصحة 7 أسباب شائعة لانتفاخ البطن وخروج الغازات

صفوة الإسلامي الشريك المصرفي لمسابقة المحارب الدولية 2025

أخبار الشركات صفوة الإسلامي الشريك المصرفي لمسابقة المحارب الدولية 2025



 
 





الأكثر مشاهدة