تقنية MagSafe من أبل: مستقبل الشحن اللاسلكي المغناطيسي

تعاونت أبل مع جمعية الطاقة اللاسلكية WPC لتطوير معيار Qi2، الذي يعتمد على ملف طاقة مغناطيسي يتيح اصطفافًا مثاليًا بين الهاتف والشاحن، ويقلل من الهدر والحرارة مقارنة بالشحن اللاسلكي التقليدي Qi. من المتوقع أن يصبح Qi2 المعيار السائد في الأجهزة الجديدة بحلول 2025.
ميزة Qi2 ليست حصرية لأبل، فقد أصبحت معيارًا مفتوحًا تتيح للشركات الأخرى مثل سامسونج وشاومي تبنيها. بالفعل، أعلنت سامسونج دعم Qi2 في سلسلة غالاكسي S25، مع حافظات مغناطيسية وأجهزة تدعم المغناطيسية داخليًا.
هذا التطور يجعل الشحن اللاسلكي أكثر كفاءة وسهولة، ويفتح الباب أمام تجربة شحن متقدمة لمستخدمي مختلف الأجهزة، مع توقع انتشار واسع لتقنية Qi2 وشواحن بقوة تصل إلى 25 واط أو أكثر، رغم استمرار تفوق الشواحن السلكية في السرعة.
