الأربعاء 2025-08-13 08:37 م
 

الأردن يواصل إيصال المساعدات إلى غزة عبر إنزالات جوية جديدة

جانب من المساعدات
 
الأربعاء، 13-08-2025 07:05 م

الوكيل الإخباري- نفذت القوات المسلحة الأردنية، اليوم الأربعاء، عملية إنزال جوي إلى قطاع غزة، حيث شارك في العملية، بالإضافة إلى طائرات سلاح الجو الملكي الأردني، طائرات من جمهورية ألمانيا الاتحادية ودولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة بلجيكا وجمهورية فرنسا وجمهورية إيطاليا، حملت على متنها نحو 79 طنا من المواد الغذائية والإغاثية داخل القطاع.

وبهذا الإنزال، يرتفع عدد العمليات التي نفذتها القوات المسلحة الأردنية منذ عودة الإنزالات في 27 تموز الماضي إلى 153 إنزالا أردنيا، فيما بلغ إجمالي الإنزالات المنفذة بالتعاون مع الدول الشقيقة والصديقة 331 إنزالا، وبذلك يبلغ مجموع المساعدات التي تم إسقاطها جوا من قبل سلاح الجو الملكي الأردني ما يقارب 765 طنا من المواد الإغاثية والاحتياجات الأساسية.


يذكر أن الطائرات الأردنية حملت اليوم مساعدات مقدمة من الحكومة الكندية في خطوة تعكس استجابة الدول الشقيقة والصديقة لجهود المملكة في مساندة الشعب الفلسطيني بقطاع غزة.

 
 
