الأردن يواصل إيصال المساعدات إلى غزة عبر إنزالات جوية جديدة

وبهذا الإنزال، يرتفع عدد العمليات التي نفذتها القوات المسلحة الأردنية منذ عودة الإنزالات في 27 تموز الماضي إلى 153 إنزالا أردنيا، فيما بلغ إجمالي الإنزالات المنفذة بالتعاون مع الدول الشقيقة والصديقة 331 إنزالا، وبذلك يبلغ مجموع المساعدات التي تم إسقاطها جوا من قبل سلاح الجو الملكي الأردني ما يقارب 765 طنا من المواد الإغاثية والاحتياجات الأساسية.
يذكر أن الطائرات الأردنية حملت اليوم مساعدات مقدمة من الحكومة الكندية في خطوة تعكس استجابة الدول الشقيقة والصديقة لجهود المملكة في مساندة الشعب الفلسطيني بقطاع غزة.
