الأرصاد الجوية : هذه النشرات تؤدي إلى بلبلة غير مبررة

وقال مدير "الأرصاد" رائد آل خطاب لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إنه وخلال الفترة الماضية "لاحظنا انتشار كم هائل من النشرات غير الدقيقة عبر منصات التواصل الاجتماعي، والتي كان هدفها تجاريا بحتا دون مراعاة تأثير هذه المعلومات على المواطنين أو مدى إرباكها للاستعدادات والخطط العامة".
وشدد على أن نشر معلومات جوية غير دقيقة من قبل غير المتخصصين قد يؤدي إلى بلبلة غير مبررة، مما ينعكس سلبا على الأفراد والقطاعات المختلفة.
ودعا وسائل الإعلام بمختلف أشكالها إلى تحمل مسؤوليتها في الحد من هذه الظاهرة من خلال دعم المصادر الرسمية والموثوقة، لضمان وصول المعلومات الصحيحة للمواطنين وحماية المصلحة العامة.
-
أخبار متعلقة
-
هيئة تنظيم الطاقة: رفع جاهزية قطاع الطاقة خلال المنخفض الجوي
-
بورصة عمان تعدل أوقات جلسات التداول للأيام الثلاثة المقبلة
-
بلدية عجلون ترفع جاهزيتها للتعامل مع المنخفض
-
تأخير ساعات عمل الباص السريع وباص عمان
-
تأخير بداية دوام إدارة الترخيص والأقسام التابعة لها والترخيص المتنقل
-
إضاءة قلعة القطرانة الأثريَّة
-
الخدمات الطبية الملكية: بدء دوام الأيام الثلاثة المقبلة الساعة الـ10
-
هل ستلغي الاسطوانات البلاستيكية في الاردن الاسطوانات الحديدية ؟