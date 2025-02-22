الأرصاد الجوية : هذه النشرات تؤدي إلى بلبلة غير مبررة

الوكيل الإخباري- أكدت دائرة الأرصاد الجوية الأردنية، أن التوقعات الجوية الصادرة عنها تعتمد على أسس علمية دقيقة وتتم بإشراف متخصصين وفق أحدث النماذج العددية والبيانات المناخية.

اضافة اعلان



وقال مدير "الأرصاد" رائد آل خطاب لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إنه وخلال الفترة الماضية "لاحظنا انتشار كم هائل من النشرات غير الدقيقة عبر منصات التواصل الاجتماعي، والتي كان هدفها تجاريا بحتا دون مراعاة تأثير هذه المعلومات على المواطنين أو مدى إرباكها للاستعدادات والخطط العامة".



وشدد على أن نشر معلومات جوية غير دقيقة من قبل غير المتخصصين قد يؤدي إلى بلبلة غير مبررة، مما ينعكس سلبا على الأفراد والقطاعات المختلفة.