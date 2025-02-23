الأرصاد: قرارات وإجراءات حكومية مرتقبة لضبط عملية التنبؤات الجوية

وأكد أن المسؤولية مشتركة بين الأرصاد الجوية والإعلام، الذي تقع على عاتقه مسؤولية ودور كبير في تبني مثل هذه النشرات الجوية.
وأضاف أنه في عام 2015 كان هناك مشروع قانون كان له دور كبير في ضبط عملية التنبؤات الجوية وعدم السماح لكل من ليس له تخصص في هذا المجال بأن يقوم بالتكلم وإعداد نشرات جوية.
مؤكدًا أن موضوع النشرات الجوية التي تصدر عن أشخاص وجهات غير مختصة تسبب بلبلة، ويكون الهدف بالنسبة لهذه المصادر الإثارة وزيادة عدد المشاهدات من أجل الربح المادي، وهذا الأمر كان من المفروض أن يتم العمل عليه سابقًا ولكنه لم يُستكمل في وقته.
وأشار إلى أن هناك قرارات من الحكومة الحالية حتى يتم العمل مرة أخرى على هذا الموضوع وإعادة إحياء مشروع قانون لضبط عملية الرصد والتنبؤ الجوي والمناخي وتنظيمها، وسيتم خلال الفترة القادمة الحديث عن هذا الموضوع. أما ما يخص عملية محاسبة هذه الجهات فستكون من خلال القانون.
وأضاف أن الحكومة الحالية بدأت باتخاذ إجراءات في هذا الموضوع، مشيرًا إلى أن زيارة وزير النقل لدائرة الأرصاد الجوية كان الحديث خلالها يدور حول الإجراءات التي سيتم اتخاذها لحفظ المصلحة العامة ومصلحة المواطنين في هذا المجال.
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