"الأشغال": إغلاق طريق الموجب لمدة 3 أسابيع

الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة الأشغال العامة والإسكان، الخميس، إغلاق طريق الموجب، الذي يربط بين محافظتي مأدبا والكرك، اعتبارًا من السبت 18 تشرين الأول 2025 ولمدة ثلاثة أسابيع، وذلك لاستكمال أعمال معالجة الانزلاق الأرضي الحاصل في الموقع، ضمن خطة شمولية لصيانة الطرق الحيوية وتعزيز السلامة المرورية.

اضافة اعلان



وأوضحت الوزارة أن الأعمال في الموقع تشمل إزالة المواد المنزلقة، وإنشاء ميول ومصاطب وقطوع في المنطقة الجبلية المحاذية للطريق، بالإضافة إلى إعادة إنشاء الجزء المتضرر باستخدام أعلى المواصفات الفنية المعتمدة.



كما تتضمن الأعمال تنفيذ أنظمة متطورة لتصريف المياه الجوفية والسطحية، إلى جانب تحسين عناصر السلامة العامة لضمان بيئة مرورية آمنة ومستقرة لمستخدمي الطريق.



ودعت الوزارة المواطنين إلى استخدام الطريق الصحراوي بديلا مؤقتاً للتنقل بين مأدبا والكرك، حتى الانتهاء من الأعمال، واتباع التعليمات الصادرة عن كوادر المشروع والأجهزة الأمنية لضمان انسيابية الحركة وسلامة الجميع.