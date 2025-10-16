"الأشغال": إغلاق طريق الموجب لمدة 3 أسابيع

وأوضحت الوزارة أن الأعمال في الموقع تشمل إزالة المواد المنزلقة، وإنشاء ميول ومصاطب وقطوع في المنطقة الجبلية المحاذية للطريق، بالإضافة إلى إعادة إنشاء الجزء المتضرر باستخدام أعلى المواصفات الفنية المعتمدة.
كما تتضمن الأعمال تنفيذ أنظمة متطورة لتصريف المياه الجوفية والسطحية، إلى جانب تحسين عناصر السلامة العامة لضمان بيئة مرورية آمنة ومستقرة لمستخدمي الطريق.
ودعت الوزارة المواطنين إلى استخدام الطريق الصحراوي بديلا مؤقتاً للتنقل بين مأدبا والكرك، حتى الانتهاء من الأعمال، واتباع التعليمات الصادرة عن كوادر المشروع والأجهزة الأمنية لضمان انسيابية الحركة وسلامة الجميع.
يُذكر أن المدة الإجمالية لتنفيذ الأعمال في الموقع تمتد لـ 90 يومًا.
-
أخبار متعلقة
-
"اليرموك" تنظم فعالية باليوم العالمي للعصا البيضاء
-
بحث التعاون بين المجلس التمريضي الأردني ونقابة التمريض المصرية
-
صندوق الحسين للإبداع يقدم دعما لجائزة الحسين لأبحاث السرطان
-
المياه تنفي صحة شراءها 20 سيارة "لاندكروزر"
-
وزير الصحة: الأردن حمل أعباء اللجوء وأنشأ مستشفيات واستقبل مرضى
-
إعلان أسماء الدفعة الرابعة للطلبة المرشحين للقبول في كليتي نسيبة ورفيدة للتمريض
-
استمرار دوام المواصفات والمقاييس الجمعة والسبت لنهاية الشهر في حرة الزرقاء
-
إغلاقات وتحويلات مرورية في عمان الجمعة - اسماء الشوارع