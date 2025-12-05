انخفاض نسبة الشكاوى المتعلقة بضخ المياه في المفرق بنسبة 40 بالمئة

الوكيل الإخباري- انخفضت نسبة الشكاوى المتعلقة بخدمات ضخ المياه والصيانة في إدارة مياه المفرق بنسبة 40 بالمئة وفقا لمدير التشغيل و لصيانة في المديرية المهندس عبدالله عليمات .

اضافة اعلان



وقال عليمات إن التقرير السنوي للمديرية العام الحالي 2025، أظهر انخفاض نسبة الشكاوى بنسبة 40 بالمئة مقارنة مع العام الماضي، لافتا إلى أن الإدارة اعتمدت رقما مخصصا لتلقي الشكاوى من مختلف مناطق الاختصاص والمتعلقة بانخفاض كميات المياه التي يتم ضخها للمواطنين.