انخفاض نسبة الشكاوى المتعلقة بضخ المياه في المفرق بنسبة 40 بالمئة

وقال عليمات إن التقرير السنوي للمديرية العام الحالي 2025، أظهر انخفاض نسبة الشكاوى بنسبة 40 بالمئة مقارنة مع العام الماضي، لافتا إلى أن الإدارة اعتمدت رقما مخصصا لتلقي الشكاوى من مختلف مناطق الاختصاص والمتعلقة بانخفاض كميات المياه التي يتم ضخها للمواطنين.
وأضاف أن الرقم المخصص لتلقي الشكاوى هو 116117، حيث تعمل إدارة مياه المفرق على تلقي الشكاوى من المشتركين وتدوينها والعمل على حلها وفق إمكانات الإدارة، لافتا إلى أن تخصيص رقم لغايات تلقي الشكاوى، يهدف إلى التخفيف على المواطنين من مشقة مراجعة الإدارة إلى جانب وصول الشكاوى بطريقة سريعة، ما يمكن الإدارة من التعامل معها بأسرع وقت ممكن.
