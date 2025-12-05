الأمن ينعى أحمد ياسين

ونقل العقيد الخصاونة أحر مشاعر العزاء والمواساة باسم مدير الأمن العام وجميع منتسبي المديرية لذوي الفقيد، سائلاً الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ويلهم أهله الصبر والسلوان.
وشارك في تشييع الجثمان مساعد مدير دفاع مدني الزرقاء المقدم سليمان الوريكات، ومدير أركان وقائد وحدة حراسات الشرق، وعدد من الضباط وضباط الصف وأفراد مديرية الأمن العام من مختلف التشكيلات.
إنا لله وإنا إليه راجعون.
-
أخبار متعلقة
-
الأردن يرحب باتفاق السلام بين رواندا والكونغو الديمقراطية الموقع في واشنطن
-
التنمية: ضبط 560 متسولاً خلال الشهر الماضي
-
انخفاض نسبة الشكاوى المتعلقة بضخ المياه في المفرق بنسبة 40 بالمئة
-
إزالة 50 طنا من النفايات المتراكمة في موقع بمنطقة كفرخل في جرش
-
الامن العام : شخص يضرب آخر يعمل لديه بمحلّه التجاري حتى الموت
-
تنبيه امني الى جميع المواطنين
-
وفاة 3 مواطنين إثر حادث تسرّب غاز بعمان
-
الجيش: القبض على شخصين حاولا التسلل من الواجهة الشمالية