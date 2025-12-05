الجمعة 2025-12-05 05:32 م

الأمن ينعى أحمد ياسين

مندوبًا عن مدير الأمن العام اللواء الدكتور عبيدالله المعايطة، شارك نائب مدير شرطة محافظة الزرقاء العقيد قيس الخصاونة بتشييع جثمان الرقيب أحمد جهاد محمود ياسين من مرتب قيادة درك الشرق، إلى مقبرة السخنة
جانب من تسييع الجثمان
مندوبًا عن مدير الأمن العام اللواء الدكتور عبيدالله المعايطة، شارك نائب مدير شرطة محافظة الزرقاء العقيد قيس الخصاونة بتشييع جثمان الرقيب أحمد جهاد محمود ياسين من مرتب قيادة درك الشرق، إلى مقبرة السخنة في محافظة الزرقاء.


ونقل العقيد الخصاونة أحر مشاعر العزاء والمواساة باسم مدير الأمن العام وجميع منتسبي المديرية لذوي الفقيد، سائلاً الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ويلهم أهله الصبر والسلوان.

وشارك في تشييع الجثمان مساعد مدير دفاع مدني الزرقاء المقدم سليمان الوريكات، ومدير أركان وقائد وحدة حراسات الشرق، وعدد من الضباط وضباط الصف وأفراد مديرية الأمن العام من مختلف التشكيلات.

إنا لله وإنا إليه راجعون.
 
 


