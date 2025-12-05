الجمعة 2025-12-05 05:33 م

الفاو: أسعار الغذاء العالمية تنخفض للشهر الثالث في تشرين الثاني

تعبيرية
تعبيرية
الجمعة، 05-12-2025 04:40 م
الوكيل الإخباري-   قالت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (الفاو)، الجمعة إن أسعار السلع الغذائية الأساسية العالمية انخفضت للشهر الثالث على التوالي في نوفمبر تشرين الثاني، مع تراجع أسعار السلع الرئيسية باستثناء الحبوب.اضافة اعلان


وسجل متوسط مؤشر الفاو لأسعار الغذاء، الذي يتتبع مجموعة من السلع الأولية الغذائية المتداولة عالميا، 125.1 نقطة في تشرين الثاني، بانخفاض من قراءة معدلة لتشرين الأول بلغت 126.6 نقطة، ليسجل أدنى قراءة منذ كانون الثاني.

وذكرت الفاو أن المتوسط في نوفمبر تشرين الثاني تراجع 2.1% عن مستواه قبل عام، وانخفض بنسبة 21.9% عن ذروة سجلها في آذار 2022 عقب بداية الحرب الروسية في أوكرانيا.

وهبط مؤشر أسعار السكر التابع للفاو 5.9% عن تشرين الأول، ليصل إلى أدنى مستوى منذ ديسمبر كانون الأول 2020، متأثرا بتوقعات وفرة المعروض عالميا، بينما تراجع مؤشر أسعار منتجات الألبان 3.1% مواصلا الانخفاض للشهر الخامس على التوالي مما يعكس زيادة إنتاج الحليب وزيادة المعروض للتصدير.

وهبط مؤشر أسعار الزيوت النباتية 2.6 بالمئة ليصل إلى أدنى مستوى له في 5 أشهر وسط تراجع معظم المنتجات، بما في ذلك زيت النخيل، الذي طغى على مكاسب زيت الصويا.

وأشارت المنظمة إلى أن أسعار اللحوم تراجعت 0.8%، وتصدرت لحوم الخنزير والدواجن هذا الانخفاض، في حين استقرت أسعار لحوم البقر على خلفية إلغاء الرسوم الجمركية الأميركية على واردات لحوم البقر الذي قلص الارتفاع في الأسعار في الآونة الأخيرة.

ومن ناحية أخرى ارتفع مؤشر أسعار الحبوب التابع لمنظمة الفاو 1.8% على أساس شهري. وزادت أسعار القمح نتيجةً للطلب المحتمل من الصين والتوتر الجيوسياسي في منطقة البحر الأسود، بينما زادت أسعار الذرة بدعم من الطلب على الصادرات البرازيلية وتقارير عن تأثير الطقس على القطاع الزراعي في أميركا الجنوبية.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

وزارة الخارجية وشؤون المغتربين

أخبار محلية الأردن يرحب باتفاق السلام بين رواندا والكونغو الديمقراطية الموقع في واشنطن

التنمية: ضبط 560 متسولاً خلال الشهر الماضي

أخبار محلية التنمية: ضبط 560 متسولاً خلال الشهر الماضي

انخفاض نسبة الشكاوى المتعلقة بضخ المياه في المفرق بنسبة 40 بالمئة

أخبار محلية انخفاض نسبة الشكاوى المتعلقة بضخ المياه في المفرق بنسبة 40 بالمئة

مندوبًا عن مدير الأمن العام اللواء الدكتور عبيدالله المعايطة، شارك نائب مدير شرطة محافظة الزرقاء العقيد قيس الخصاونة بتشييع جثمان الرقيب أحمد جهاد محمود ياسين من مرتب قيادة درك الشرق، إلى مقبرة السخنة

أخبار محلية الأمن ينعى أحمد ياسين

تعبيرية

عربي ودولي الفاو: أسعار الغذاء العالمية تنخفض للشهر الثالث في تشرين الثاني

إزالة 50 طنا من النفايات المتراكمة في موقع بمنطقة كفرخل في جرش

أخبار محلية إزالة 50 طنا من النفايات المتراكمة في موقع بمنطقة كفرخل في جرش

الامن العام

أخبار محلية الامن العام : شخص يضرب آخر يعمل لديه بمحلّه التجاري حتى الموت

روسيا تمدد حظر تصدير البنزين حتى نهاية العام الجاري

عربي ودولي روسيا: فرض قيود على حركة الطيران بعدد من المطارات الدولية جنوبي البلاد



 
 





الأكثر مشاهدة