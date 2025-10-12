لندن..فوضى في مقبرة بعد اقتحام سيارة دمرت الشواهد - فيديو

الوكيل الإخباري- شهدت مقبرة "ريبيل رود" في منطقة باركينج شرق لندن حادثًا غريبًا، حيث اقتحمت سيارة رمادية المكان، مما أدى إلى تدمير شواهد قبور وتخريب التربة، وسط مشهد فوضوي وثقته أضواء الطوارئ.

وأكدت شرطة العاصمة البريطانية أن الحادث لم يسفر عن إصابات، بينما لا تزال التحقيقات جارية لتحديد ملابساته. وتم وضع شريط أمني عند البوابة المدمرة، وأظهرت الصور حطام حجارة أسفل السيارة المتضررة.



وأثار الحادث موجة غضب على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث عبر البعض عن صدمتهم واستيائهم من عدم احترام حرمة الموتى، وطالب آخرون بمحاسبة السائق.



وأوضح متحدث باسم الشرطة أن البلاغ ورد في الساعة 15:24 من مساء الجمعة 10 أكتوبر، وتم التنسيق مع المجلس لسحب السيارة من الموقع.





What are the chances of a car crashing through a graveyard…



Call me suspicious.. I think this was done on purpose Barking LondonWhat are the chances of a car crashing through a graveyard…Call me suspicious.. I think this was done on purpose pic.twitter.com/mVuA8aM2NU October 10, 2025