"تمساح الجيزة" يثير الذعر في حدائق الأهرام

الوكيل الإخباري- أثار تمساح نيلي صغير يبلغ طوله نحو متر، حالة من الذعر بين سكان منطقة حدائق الأهرام بمحافظة الجيزة، بعد ظهوره في أحد الشوارع وتجوله بحرية، ما دفع السكان للاستغاثة بالشرطة.

على الفور، انتقلت قوة أمنية إلى الموقع، وتم استدعاء فريق من الطب البيطري. وتبين أن أحد السكان اقتنى التمساح للاحتفاظ به كحيوان منزلي، لكنه تخلص منه في الشارع بعد عجزه عن رعايته.



أحد الأهالي تمكن من تقييد التمساح ووضعه في غرفة مغلقة حتى وصول الجهات المختصة. وتمت السيطرة عليه ونقله إلى وحدة الحياة البرية بوزارة البيئة.



وتعمل السلطات حاليًا على مراجعة كاميرات المراقبة لتحديد هوية الشخص المسؤول، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية، ضمن جهود مكافحة اقتناء الحيوانات المفترسة خارج الأطر القانونية.