الأحد 2025-10-12 10:24 ص
 

"تمساح الجيزة" يثير الذعر في حدائق الأهرام

ىىى
تعبيرية
 
الأحد، 12-10-2025 09:44 ص

الوكيل الإخباري-   أثار تمساح نيلي صغير يبلغ طوله نحو متر، حالة من الذعر بين سكان منطقة حدائق الأهرام بمحافظة الجيزة، بعد ظهوره في أحد الشوارع وتجوله بحرية، ما دفع السكان للاستغاثة بالشرطة.

اضافة اعلان

 

على الفور، انتقلت قوة أمنية إلى الموقع، وتم استدعاء فريق من الطب البيطري. وتبين أن أحد السكان اقتنى التمساح للاحتفاظ به كحيوان منزلي، لكنه تخلص منه في الشارع بعد عجزه عن رعايته.


أحد الأهالي تمكن من تقييد التمساح ووضعه في غرفة مغلقة حتى وصول الجهات المختصة. وتمت السيطرة عليه ونقله إلى وحدة الحياة البرية بوزارة البيئة.


وتعمل السلطات حاليًا على مراجعة كاميرات المراقبة لتحديد هوية الشخص المسؤول، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية، ضمن جهود مكافحة اقتناء الحيوانات المفترسة خارج الأطر القانونية.

 

ارم نيوز 

 
 
gnews

أحدث الأخبار

وزارة الخارجية

أخبار محلية وصول 45 شخصًا من رعايا دول عدة للأردن كانوا على متن أسطول الحرية

علما الأردن وقطر

أخبار محلية الأردن يعزي قطر

غتع

فيديو الوكيل نقوط عريس يصل الى 3 الاف دينار والسبب فزعة الشعب الأردني

4

منوعات دراما أم رعب حقيقي؟.. فندق في مصر من يدخله لا يخرج

القوات المسلحة الأردنية / الجيش العربي

أخبار محلية الجيش يضبط 11.6 مليون حبة مخدرة خلال 593 محاولة تهريب منذ بداية 2025

مبنى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

أخبار محلية التعليم العالي: لا تمديد لموعد تقديم طلبات التجسير

ر

منوعات لندن..فوضى في مقبرة بعد اقتحام سيارة دمرت الشواهد - فيديو

المركز الوطني للأمن السيبراني

أخبار محلية تصنيفات حوادث الأمن السيبراني في الأردن حسب درجة الخطورة



 
 





الأكثر مشاهدة