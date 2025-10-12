"تمساح الجيزة" يثير الذعر في حدائق الأهرام

أحد الأهالي تمكن من تقييد التمساح ووضعه في غرفة مغلقة حتى وصول الجهات المختصة. وتمت السيطرة عليه ونقله إلى وحدة الحياة البرية بوزارة البيئة.
وتعمل السلطات حاليًا على مراجعة كاميرات المراقبة لتحديد هوية الشخص المسؤول، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية، ضمن جهود مكافحة اقتناء الحيوانات المفترسة خارج الأطر القانونية.
