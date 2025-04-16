الأربعاء 2025-04-16 02:16 م
 

الأشغال والداخلية يبحثان المخطط الشمولي لتطوير مركز حدود جابر

وزير الداخلية مازن الفراية
وزير الداخلية مازن الفراية
 
الأربعاء، 16-04-2025 12:44 م
الوكيل الإخباري-   بحث وزير الداخلية مازن الفراية، المستجدات المتعلقة بإعداد دراسات المخطط الشمولي لتطوير مركز جابر الحدودي، والهادفة إلى وضع تصور شمولي يضمن تطوير المعابر بشكل يلبي احتياجات الأردن لعدة عقود مقبلة.اضافة اعلان


وأكد الفراية خلال الاجتماع، الذي عُقد في وزارة الأشغال العامة والإسكان بحضور وزير الأشغال ، وممثلين عن كافة الجهات الحكومية والأمنية المشغلة للمعابر الحدودية، بالإضافة إلى ممثلين عن مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والمنظمة الدولية للهجرة، على ضرورة تطوير المعابر بما يتوافق مع معايير التصميم العالمية للمراكز الحدودية، ويحقق الجوانب الأمنية والجمركية، ويُسهم في تسهيل حركة الشحن والمسافرين، مع مراعاة الرؤية المستقبلية والنمو السكاني في الأردن والدول المجاورة.

وناقش المشاركون في الاجتماع، الذي حضره أمين عام وزارة الأشغال الدكتور جمال قطيشات، تفاصيل المخطط الشمولي لمركز حدود جابر، بما في ذلك نقاط التوافق والاختلاف حول تصاميم المرحلة الأولى، مسارات الحركة، مواقع الأبنية، نقاط التفتيش، مراحل التنفيذ، والكلف التقديرية، إلى جانب ترتيب أولويات التنفيذ بحسب توفر المخصصات، لضمان ديمومة العمل خلال فترة التنفيذ دون التأثير على حركة المسافرين والشحن.

وشدّد الفراية على أهمية تأهيل المعابر الحدودية كافة بصورة تليق بمكانة وسمعة الأردن، وبما يحقق أفضل الممارسات في خدمة زوار المملكة، وتقديم أعلى مستوى من الخدمات لحركة التنقل والتجارة البينية والترانزيت التي تمر عبر الأراضي الأردنية.
 
gnews

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