"الأغذية العالمي": الأردن البوابة الرئيسية لإدخال المساعدات الغذائية إلى غزة

الوكيل الإخباري- أكد برنامج الأغذية العالمي، أن الأردن يواصل أداء دور محوري في إيصال المساعدات الغذائية إلى قطاع غزة، ضمن جهود دولية لتخفيف الأزمة الإنسانية المتفاقمة هناك.

وأشار تقرير لبرنامج الأغذية العالمي إلى أنه منذ استئناف قوافل الإغاثة إلى غزة في حزيران 2025، نجح البرنامج بالتعاون مع الحكومة الأردنية وفريق الخدمات اللوجستية في إيصال قرابة 10,735 طنًا من المواد الغذائية عبر 629 شاحنة، موضحًا أن شهر آب وحده شهد إدخال 5,545 طنًا من الأغذية عبر 307 شاحنات.