الأربعاء 2025-09-24 11:36 ص
 

"الأغذية العالمي": الأردن البوابة الرئيسية لإدخال المساعدات الغذائية إلى غزة

قافلة مساعدات غذائية سيرتها الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية
قافلة مساعدات غذائية سيرتها الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية
 
الأربعاء، 24-09-2025 10:41 ص

الوكيل الإخباري-   أكد برنامج الأغذية العالمي، أن الأردن يواصل أداء دور محوري في إيصال المساعدات الغذائية إلى قطاع غزة، ضمن جهود دولية لتخفيف الأزمة الإنسانية المتفاقمة هناك.

وأشار تقرير لبرنامج الأغذية العالمي إلى أنه منذ استئناف قوافل الإغاثة إلى غزة في حزيران 2025، نجح البرنامج بالتعاون مع الحكومة الأردنية وفريق الخدمات اللوجستية في إيصال قرابة 10,735 طنًا من المواد الغذائية عبر 629 شاحنة، موضحًا أن شهر آب وحده شهد إدخال 5,545 طنًا من الأغذية عبر 307 شاحنات.


ووفق التقرير، تأتي هذه الجهود ضمن الدور التنسيقي الذي تلعبه الأردن في تسهيل مرور القوافل الإغاثية عبر أراضيه باتجاه القطاع، لضمان تدفق الإمدادات الغذائية الأساسية للسكان المتضررين من الأزمة المستمرة في غزة، في وقت تتزايد فيه الاحتياجات الإنسانية بشكل حاد.

 
 
