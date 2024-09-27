 
الجمعة 2024-09-27 12:19 م
 
 

الألبسة ومحضرات الصيدلة تتصدر قائمة الصادرات الوطنية

مجموعة من الألبسة
مجموعة من الألبسة
الجمعة، 27-09-2024 10:09 ص
الوكيل الإخباري-   شهدت صادرات الأردن من الألبسة وتوابعها ومحضرات الصيدلة، نموا منذ مطلع العام الحالي حتى نهاية شهر تموز الماضي، ما أسهم بصورة مباشرة في الحد من انخفاض الصادرات الوطنية.اضافة اعلان


وبحسب تقرير التجارة الخارجية الصادر عن دائرة الإحصاءات العامة بلغت نسبة ارتفاع صادرات المملكة من الألبسة وتوابعها لنهاية شهر تموز الماضي من العام الحالي، 23.3 %، لتصل إلى 937 مليون دينار، مقابل 760 مليونا للفترة نفسها من العام السابق.

ونمت صادرات المملكة من محضرات الصيدلة حتى نهاية شهر تموز الماضي من هذا العام، بنسبة 18.6 %، لتسجل 331 مليون دينار، مقارنة مع 279 مليونا لنفس الفترة من العام الماضي، كما ارتفعت المواد الأخرى بنسبة 7.3 %، وصولا إلى 2.045 مليار دينار، مقارنة مع 1.914 مليار دينار لنفس فترة المقارنة مع العام السابق.

في الوقت ذاته، انخفضت نسب الصادرات الوطنية لنهاية شهر تموز الماضي من العام الحالي، لكل من الأسمدة الكيماوية بنسبة 17.7 %، والحلي والمجوهرات بما نسبته 15.7 %، والبوتاس الخام بنسبة 34.1 %، والفوسفات بنسبة 17.6 %.

ووفقا للبيانات الإحصائية، بلغت قيمة صادرات المملكة من الأسمدة الكيماوية لنهاية شهر تموز لهذا العام، ما يقارب 527 مليون دينار، مقابل 640 مليونا للفترة نفسها من العام السابق، كما بلغت قيمة صادرات الحلي والمجوهرات 429 مليون دينار، مقابل 509 ملايين لنفس الفترة من العام الماضي.

كما بلغت قيمة صادرات المملكة من البوتاس الخام لنهاية شهر تموز من العام الحالي 280 مليون دينار، مقابل 425 مليونا لنفس الفترة من العام الماضي، فيما وصلت قيمة صادرات الفوسفات 299 مليون دينار، مقابل 363 مليونا للفترة نفسها من العام الماضي.
 
gnews

أحدث الأخبار

قوات الاحتلال

فلسطين الاحتلال يقتحم مخيم بلاطة

طائرة مسيرة

أخبار محلية الجيش يحبط محاولة اجتياز طائرة مسيرة إلى الأراضي الاردنية

تعبيرية

عربي ودولي الأعصار هيلين يدخل ولاية فلوريدا الأميركية

الأميرة إيمان

أخبار محلية ولي العهد: إيمان الهادئة الرقيقة.. أسأل الله أن تحمل صغيرتنا كثيراً من صفاتك

مجلس الأمن

عربي ودولي جلسة لمجلس الأمن اليوم بشأن الشرق الأوسط

تعبيرية

طب وصحة أضفها إلى طعامك.. 8 توابل لسد الشهية

غزة

فلسطين شهداء وجرحى جراء قصف الاحتلال عدة مناطق في قطاع غزة

تعبيرية

أسواق ومال أسعار النفط تتجه لتسجيل خسائر أسبوعية وسط وفرة الإمدادات



 


الأكثر مشاهدة