الأمانة تحدد مواقع حظائر بيع الأضاحي وتعلن استقبال الطلبات إلكترونيا ابتداء من الثلاثاء

12:58 م

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الوكيل الإخباري- أعلنت أمانة عمّان الكبرى أنه سيتم البدء باستقبال طلبات بيع وذبح الأضاحي لعام 2025، والتي تم حصر تقديمها إلكترونياً، اعتباراً من صباح يوم غد الثلاثاء الموافق 20 أيار ولغاية 2 حزيران. اضافة اعلان





وأكدت الأمانة أن موعد الإطلاق الفعلي للخدمة سيكون في تمام الساعة العاشرة صباحاً، حيث سيتمكن المواطنون من تقديم الطلبات والدفع إلكترونياً من خلال موقع أمانة عمّان الرسمي، عن طريق الدخول إلى الخدمات الإلكترونية، واختيار نافذة خدمة تصاريح الأضاحي.



وأشارت إلى أنه سيتم إيقاف استقبال الطلبات وإجراء القرعة إلكترونياً لتوزيع مواقع الحظائر للمتقدمين في تمام الساعة الرابعة من عصر يوم 2 حزيران، وأنه سيتم استيفاء تأمينات إلكترونية بقيمة 500 دينار.



وأكدت الأمانة على إعطاء الأولوية في الحصول على الحظائر لأصحاب رخص المهن ذات العلاقة (الملاحم).



كما حدّدت الأمانة مواقع حظائر بيع وذبح الأضاحي، وأوضحت أن هذه المواقع ستغطي جميع مناطق العاصمة، بهدف منع البيع العشوائي وتسهيل عمليات التعقيم والحد من حدوث المكاره الصحية في المواقع.



المواقع العشرة المعتمدة:



بسمان: شارع النخيل الموازي لشارع الجيش بجانب مدرسة أم عمار.



ماركا: شارع سليمان الروسان، متفرع من شارع جعفر بن أبي طالب، دخلة مصنع الإسفنج.



النصر: شارع الحزام الدائري بالقرب من جسر الصالحية.



بدر نزال، زهران، المقابلين، العبدلي: شارع الأمير حسين بجانب دوار توفيق الطباع.



طارق: شارع الأمير فيصل بالتقاطع مع شارع الأمير نايف (منطقة الكسارات).



القويسمة، رأس العين، اليرموك، المدينة: شارع الجسور العشرة، شارع الشعائر.



خريبة السوق: شارع الأزرق (الستين) بالقرب من التجمعات السكنية.



وادي السير، بدر الجديدة، مرج الحمام: حي الظهير، شارع نالتشك الدمينة.



صويلح، تلاع العلي: شارع رفاعة الأنصاري.



شفا بدران، الجبيهة، أبو نصير: شارع ضيف الله الحمود، مقابل مركز أمن شفا بدران ومقابل المقبرة القديمة.



وأكدت الأمانة أن جميع الحظائر، والبالغ عددها 453، ستكون خاضعة للرقابة البيطرية من قِبل أطباء بيطريين لمتابعة الالتزام بالتعليمات وتطبيق الشروط الصحية، ومنع إقامة الحظائر في الأماكن السكنية، مع منع العشوائية في التوزيع، وضمان توفير متطلبات السلامة العامة من قبل مالكي الحظائر.