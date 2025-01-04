الأمانة تدعو للاستفادة من خصم ضريبة الأبنية والأراضي

الوكيل الإخباري- دعت أمانة عمان الكبرى، المواطنين، إلى الاستفادة من خصم 8% على ضريبة الأبنية والأراضي المستحقة (المسقفات فقط) عند تسديدها خلال شهري كانون الثاني وشباط من كل عام.

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وقالت الامانة، إن الخصم لا يشمل ضريبة المعارف أو مساهمة الصرف الصحي.



وأضافت، أنه يمكن السداد بكل سهولة إلكترونياً ومن أي مكان وفي أي وقت عبر الوسائل التالية:

- موقع أمانة عمان: www.amman.jo - خدمة إي فواتيركم eFAWATEERcom - من حسابك البنكي -باستخدام البطاقات الائتمانية - عبر محافظ الموبايل الإلكترونية