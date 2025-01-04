الأمانة تدعو للاستفادة من خصم ضريبة الأبنية والأراضي

وقالت الامانة، إن الخصم لا يشمل ضريبة المعارف أو مساهمة الصرف الصحي.
وأضافت، أنه يمكن السداد بكل سهولة إلكترونياً ومن أي مكان وفي أي وقت عبر الوسائل التالية:
- موقع أمانة عمان: www.amman.jo - خدمة إي فواتيركم eFAWATEERcom - من حسابك البنكي -باستخدام البطاقات الائتمانية - عبر محافظ الموبايل الإلكترونية
او نقداً من خلال:
أكشاك ونقاط بيع إي فواتيركم. او من خلال البنوك وشركات الصرافة المعتمدة. للاستفسار، يمكنكم الاتصال على مركز اتصال أمانة عمان: هاتف رقم 102 او الرقم 117180
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