 
الثلاثاء 2025-01-07 03:15 م
 

الأمانة تطلق المرحلة الأولى للورش التدريبية لأعضاء المجلس البلدي السابع لأطفال عمان

جانب من الورش
جانب من الورش
الثلاثاء، 07-01-2025 02:34 م
الوكيل الإخباري-   عقدت دائرة المرافق والبرامج  الاجتماعية في امانة عمان الكبرى عددا من الورش التدريبية لأطفال المجلس البلدي السابع بهدف مساعدة الأطفال على استثمار وقتهم بالشكل الصحيح، و استغلال العطلة الشتوية بما يخدم صقل وتطوير قدراتهم العقلية والمعرفيةاضافة اعلان


وتستمر فعاليات الورش التي تم عقدها في مواقع تابعة لأمانة عمان وبالتعاون مع الشركاء، في الفترة الواقعة بين ٦-١٩ كانون الثاني الحالي 

من جانبها قالت مديرة دائرة المرافق و البرامج الاجتماعية المهندسة غيداء الحديد  أن المجلس البلدي السابع للأطفال  تم  تشكيله  وفقا للخطة التنفيذية للدائرة  خلال الربع الرابع من عام  2024 ، ويضم في عضويته (٣٦٠) طفل بعد نجاحهم بالانتخابات التي شارك فيها أكثر من ١٢٠ ألف طالب  في المدارس المشمولة  التابعة لوزارة التربية و التعليم  ( الحكومية، والخاصة ووكالة الغوث إضافة إلى مدارس الثقافة العسكرية) و التي تم إطلاقها برعاية  أمين عمان الكبرى الدكتور يوسف الشواربة

وأضافت أن الفعاليات تندرج ضمن الخطة التنفيذية للدائرة لعام 2025 و تتضمن تعريف أطفال المجلس برؤية ورسالة وقيم أمانة عمان ،وبمجلس الأمانة والمناطق التابعة لها ، إضافة الى تعريفهم بقطاع التنمية المجتمعية، و بمشاريع و خدمات دائرة المرافق والبرامج الاجتماعية إضافة الى مبادرة المدن الصديقة للأطفال واتفاقية حقوق الطفل

وأكدت الحديد بأن  المجلس البلدي السابع للأطفال والذي سيستمر لمدة ثلاثة سنوات سيعمل على تحقيق أهدافه المتعلقة بتفعيل اتفاقية حقوق الطفل و جعل المدينة صديقة للأطفال و مشاركة أطفال عمان في تحديد احتياجاتهم و بناء قادة من مجتمع اليافعين و إيصال مطالب أطفال عمان إلى صانعي القرار
 
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جانب من الورش

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