الثلاثاء 2025-10-14 12:40 م
 

الاردن يعزي الولايات المتحدة المكسيكية

الثلاثاء، 14-10-2025 12:10 م
الوكيل الإخباري-   أعربت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين عن أصدق التعازي والمواساة للولايات المتحدة المكسيكية الصديقة بضحايا الفيضانات التي أسفرت عن عشرات الضحايا والمصابين والمفقودين.اضافة اعلان


وأكّد الناطق الرسمي باسم الوزارة فؤاد المجالي تعاطف المملكة وتضامنها الكامل مع حكومة وشعب المكسيك في هذا المصاب الأليم، مُعرِبًا عن أصدق التعازي لأُسَر الضحايا، ومتمنيًا الشفاء العاجل للمصابين والنجاة للمفقودين.
 
 
العاصمة عمان

أخبار محلية الاردن يعزي الولايات المتحدة المكسيكية

