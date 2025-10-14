حسان يؤكد ضرورة تكثيف الجهود لتشغيل مطار عمّان المدني قبل نهاية العام

الوكيل الإخباري- أكد رئيس الوزراء جعفر حسان، ضرورة تكثيف الجهود لتشغيل مطار عمّان المدني في ماركا قبل نهاية العام الجاري.

وشدد رئيس الوزراء خلال زيارته للمطار على ضرورة تكامل الأدوار بين جميع الجهات؛ لضمان الجاهزية العالية وحُسن التشغيل وكفاءة الإدارة وتحقيق جميع المتطلبات اللازمة؛ ليبدأ المطار بتقديم خدماته للمسافرين وفق أفضل المعايير.