الثلاثاء 2025-10-14 12:39 م
 

الجمارك تدرج 14 شركة في برنامج القائمة الذهبية الوطنية

دائرة الجمارك الأردنية
دائرة الجمارك الاردنية
 
الثلاثاء، 14-10-2025 12:33 م
الوكيل الإخباري-   أدرجت الجمارك الأردنية اليوم 14 شركة أردنية في برنامج القائمة الذهبية الوطنية في مجال الاستيراد خلال حفل تكريم أقيم في مركز جمرك عمان بحضور مدراء المؤسسات والجهات الرقابية، وأصحاب الشركات المدرجة. اضافة اعلان


وأكد مدير عام الجمارك الأردنية لواء جمارك احمد العكاليك في كلمة ألقاها خلال الحفل أن الجمارك تعمل على تنفيذ عملية تحديث شاملة تركز على أدوات إدارة المخاطر عبر نظام متكامل نطمح إلى اطلاقة في المرحلة المقبلة، وصولًا إلى تشكيل فريق واحد يضم كافة الجهات الرقابية ذات العلاقة ( وزارة الزراعة، وزارة البيئة، مؤسسة المواصفات والمقاييس، مؤسسة الغذاء والدواء، هيئة تنظيم قطاع الطاقة، هيئة تنظيم قطاع الاتصالات، بالاضافة إلى الجمارك الاردنية) مما يخفف العبء الرقابي على قطاع الأعمال ويحسن بيئة الاستثمار.  

وتم خلال الحفل عرض لقصص نجاح عدد من الشركات التي ادرجت في القائمة الذهبية الوطنية وتسليم الشهادات والدروع ليصل عدد الشركات المدرجة في هذا البرنامج إلى 22 شركة منذ إطلاق البرنامج عام ٢٠٢٠ .
 
 
gnews

أحدث الأخبار

656

فيديو الوكيل آراء المواطنين حول مخالفة استعمال شاشة تلفزيونية أثناء القيادة

دائرة الجمارك الأردنية

أخبار محلية الجمارك تدرج 14 شركة في برنامج القائمة الذهبية الوطنية

طه المغاريز العبادي

أخبار محلية القضاء ينتصر لأمين عام سجل الجمعيات طه المغاريز

الدفاع المدني بغزة: انتشال 250 جثمانا منذ وقف الحرب

فلسطين الدفاع المدني بغزة: انتشال 250 جثمانا منذ وقف الحرب

ؤيؤيق

فن ومشاهير سيف نبيل يعلّق على نجاته من الحريق خلال حفله في بيروت

ل

فن ومشاهير وفاة فنانة عراقية شهيرة بعد صراع مع المرض (صورة)

العاصمة عمان

أخبار محلية الاردن يعزي الولايات المتحدة المكسيكية

الرئيس الأميركي دونالد ترامب

فلسطين ترامب: سأقرر ما أراه صائبا لمستقبل الفلسطينيين



 
 





الأكثر مشاهدة