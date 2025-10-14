الجمارك تدرج 14 شركة في برنامج القائمة الذهبية الوطنية

12:33 م

الوكيل الإخباري- أدرجت الجمارك الأردنية اليوم 14 شركة أردنية في برنامج القائمة الذهبية الوطنية في مجال الاستيراد خلال حفل تكريم أقيم في مركز جمرك عمان بحضور مدراء المؤسسات والجهات الرقابية، وأصحاب الشركات المدرجة.





وأكد مدير عام الجمارك الأردنية لواء جمارك احمد العكاليك في كلمة ألقاها خلال الحفل أن الجمارك تعمل على تنفيذ عملية تحديث شاملة تركز على أدوات إدارة المخاطر عبر نظام متكامل نطمح إلى اطلاقة في المرحلة المقبلة، وصولًا إلى تشكيل فريق واحد يضم كافة الجهات الرقابية ذات العلاقة ( وزارة الزراعة، وزارة البيئة، مؤسسة المواصفات والمقاييس، مؤسسة الغذاء والدواء، هيئة تنظيم قطاع الطاقة، هيئة تنظيم قطاع الاتصالات، بالاضافة إلى الجمارك الاردنية) مما يخفف العبء الرقابي على قطاع الأعمال ويحسن بيئة الاستثمار.



وتم خلال الحفل عرض لقصص نجاح عدد من الشركات التي ادرجت في القائمة الذهبية الوطنية وتسليم الشهادات والدروع ليصل عدد الشركات المدرجة في هذا البرنامج إلى 22 شركة منذ إطلاق البرنامج عام ٢٠٢٠ .