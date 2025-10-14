الجمارك تدرج 14 شركة في برنامج القائمة الذهبية الوطنية

وأكد مدير عام الجمارك الأردنية لواء جمارك احمد العكاليك في كلمة ألقاها خلال الحفل أن الجمارك تعمل على تنفيذ عملية تحديث شاملة تركز على أدوات إدارة المخاطر عبر نظام متكامل نطمح إلى اطلاقة في المرحلة المقبلة، وصولًا إلى تشكيل فريق واحد يضم كافة الجهات الرقابية ذات العلاقة ( وزارة الزراعة، وزارة البيئة، مؤسسة المواصفات والمقاييس، مؤسسة الغذاء والدواء، هيئة تنظيم قطاع الطاقة، هيئة تنظيم قطاع الاتصالات، بالاضافة إلى الجمارك الاردنية) مما يخفف العبء الرقابي على قطاع الأعمال ويحسن بيئة الاستثمار.
وتم خلال الحفل عرض لقصص نجاح عدد من الشركات التي ادرجت في القائمة الذهبية الوطنية وتسليم الشهادات والدروع ليصل عدد الشركات المدرجة في هذا البرنامج إلى 22 شركة منذ إطلاق البرنامج عام ٢٠٢٠ .
-
أخبار متعلقة
-
القضاء ينتصر لأمين عام سجل الجمعيات طه المغاريز
-
الاردن يعزي الولايات المتحدة المكسيكية
-
صندوق دعم أنشطة التعليم والتدريب يمول برنامج دبلوم "الفياتا" المهني لوساطة الشحن بقيمة 26 ألف دينار
-
الأردن يدين اقتحام المتطرف بن غفير للمسجد الأقصى: استفزاز غير مقبول
-
"اليرموك" تبحث مع وزير التعليم العالي السوري تعزيز التعاون الأكاديمي والبحثي
-
وزير التربية والتعليم يفتتح نادي معلمي مادبا
-
المنطقة العسكرية الجنوبية تحبط محاولة تهريب مخدرات
-
مدير عام مركز الحسين للسرطان يفوز بجائزة راشيل بيرلين 2025