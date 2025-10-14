الثلاثاء 2025-10-14 02:28 م
 

الملك يغادر أرض الوطن متوجها إلى إيطاليا

جلالة الملك عبدالله الثاني
الملك عبدالله الثاني
 
الثلاثاء، 14-10-2025 12:58 م
الوكيل الإخباري-   غادر جلالة الملك عبدالله الثاني، أرض الوطن متوجها إلى إيطاليا في مستهل جولة عمل أوروبية تشمل أيضا هنغاريا وسلوفينيا، لبحث سبل تعزيز العلاقات بين الأردن وهذه الدول وتطوير مجالات التعاون، بما يحقق المصالح المشتركة والاستقرار في المنطقة .اضافة اعلان
 
 
gnews

أحدث الأخبار

ير

تكنولوجيا ترند يتصدر السوشال ميديا.. ميزة Memories بين السحب والدفع ماذا يحدث حقا؟

وزارة الخارجية

أخبار محلية الأردن يعزي إيطاليا

ل

تكنولوجيا توقف تحديثات الأمان لويندوز 10.. هل جهازك بخطر؟

اليونيسيف: يجب إيواء أطفال غزة في خيام وتوفير الأغطية لهم

فلسطين اليونيسيف: يجب إيواء أطفال غزة في خيام وتوفير الأغطية لهم

ب

تكنولوجيا نقرت على رابط خبيث؟ 5 خطوات تحميك فورًا

غزة

فلسطين الأمم المتحدة: هناك دول مستعدة للمساهمة في تكلفة إعادة إعمار غزة

بلا

تكنولوجيا أبل تبدأ قريبا استقبال الطلب المُسبق على جهاز "آيفون إير" في الصين

شيكات

اقتصاد محلي توضيح بخصوص الشيكات المرتجعة في الأردن



 
 





الأكثر مشاهدة