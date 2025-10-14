الملك يغادر أرض الوطن متوجها إلى إيطاليا

12:58 م

الوكيل الإخباري- غادر جلالة الملك عبدالله الثاني، أرض الوطن متوجها إلى إيطاليا في مستهل جولة عمل أوروبية تشمل أيضا هنغاريا وسلوفينيا، لبحث سبل تعزيز العلاقات بين الأردن وهذه الدول وتطوير مجالات التعاون، بما يحقق المصالح المشتركة والاستقرار في المنطقة . اضافة اعلان

