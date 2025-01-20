 
الإثنين 2025-01-20 01:44 م
 

الأمانة تعلن إيداع قوائم التخمين 2025

مبنى أمانة عمان الكبرى - أرشيفية
مبنى أمانة عمان الكبرى - أرشيفية
الإثنين، 20-01-2025 01:21 م
الوكيل الإخباري-   أعلنت أمانة عمان الكبرى، عن إيداع قوائم التخمين وملاحقها للسنة المالية 2025 ، لدى مدير ومحاسبي دائرة التخمين العقاري.اضافة اعلان


ودعت مديرية التخمين العقاري، المكلفين بضريبة الأبنية والأراضي ومالكي العقارات ممن خمنت عقاراتهم، إلى الدخول إلى موقع الامانة الالكتروني أو مراجعة الدائرة في العبدلي، للاطلاع على القوائم أو الحصول على مستخرجات عنها.

وأوضحت أنه يجوز تقديم اعتراض إلكتروني على قيمة التخمين (التقدير) خلال 30 يوما من نشر القوائم في الجريدة الرسمية بتاريخ 16 كانون الثاني الحالي.

وبينت الأمانة أن طرق الاستعلام متاحة إلكترونيا عن طريق إدخال الرقم الوطني، أو الاستعلام عن طريق رقم القطعة/ القرية والحوض والحي، من خلال الدخول على الملف الشخصي والاستعلام عن القطعة والدخول على خيار الاعتراض على قوائم التخمين.
 
gnews

أحدث الأخبار

قب

فن ومشاهير لقاء مؤثر يجمع نجمي باب الحارة 'عصام ومعتز' - فيديو

دائرة ضريبة الدخل والمبيعات

أخبار محلية أبو علي يتفقد ضريبة شمال وجنوب عمان

جانب من الاجتماع

أخبار محلية وزير العمل يكشف أبرز التعديلات في معدل قانون الضمان الاجتماعي

مبنى أمانة عمان الكبرى - أرشيفية

أخبار محلية الأمانة تعلن إيداع قوائم التخمين 2025

ثقب

فن ومشاهير شمس البارودي تكشف أسرار اللحظات الأخيرة في حياة زوجها حسن يوسف

ف

فن ومشاهير بحضور العوضي..ياسمين عبدالعزيز تودع والدها إلى مثواه الأخير -صور

جعفر حسان

أخبار محلية حسان يوعز بتفعيل عمل وحدات الرقابة الداخلية في المؤسسات الحكومية

مطار دمشق الدولي

عربي ودولي الخارجية الإيرانية: أوصينا مواطنينا مرارا بالامتناع مؤقتا عن السفر إلى سوريا



 




الأكثر مشاهدة