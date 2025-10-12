"تربوية الأعيان" تبحث سبل استخدام التقنيات الحديثة في عمل المجلس

وقال العين عويس، إن توظيف الذكاء الاصطناعي في مؤسسات الدولة، وفي مقدمتها مجلس الأمة، ينسجم مع رؤية التحديث والتطوير التي يقودها جلالة الملك عبد الله الثاني، الهادفة إلى بناء مؤسسات عصرية قادرة على مواكبة المستقبل.
بدورها، قدمت مقررة اللجنة العين الدكتورة سهاد الجندي عرضا تناولت فيه أبرز تطبيقات الذكاء الاصطناعي التي يمكن توظيفها في دعم العمل البرلماني، مثل تحليل البيانات التشريعية، وتطوير نظم الأرشفة الذكية، وتحسين آليات المتابعة واتخاذ القرار، إلى جانب تعزيز الشفافية.
وأكدت أن استخدام الذكاء الاصطناعي يسهم في رفع كفاءة الأداء الإداري للمجلس، من خلال أتمتة الإجراءات الداخلية وتبسيط العمليات التنظيمية، ما ينعكس إيجابا على جودة العمل التشريعي والرقابي، إلى جانب لفتة لضرورة مراعاة الاستخدام الآمن والمسؤول لهذه الوسائل لحماية المعلومات وضمان سلامتها.
وأشارت العين الجندي، إلى أهمية التثقيف والتدريب حول هذه التقنيات، من خلال تدريب الموظفين على التحقق من مخرجات الذكاء الاصطناعي، وضرورة التركيز على الحوكمة الأخلاقية عبر وضع سياسات وطنية تلزم المؤسسات بالتدقيق والتحقق قبل نشر أي مخرجات معتمدة على هذه التقنية.
من جهتهم، أكد أعضاء اللجنة أهمية دراسة أفضل الممارسات العالمية في توظيف الذكاء الاصطناعي داخل البرلمانات، وتعزيز التعاون مع المؤسسات والجهات ذات الاختصاص ومراكز البحث لتطوير برامج تدريبية تسهم في تمكين الكوادر من استخدام التقنيات الحديثة، بما ينعكس إيجابا على تطوير الأداء البرلماني والإداري للمجلس.
