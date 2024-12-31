الأمانة تعلن إيقاف تقديم الطلبات الإلكترونية المتعلقة بخدماتها

وأوضحت الأمانة أن إيقاف تقديم الطلبات الإلكترونية لا يشمل معاملات البيع و الدفع الالكتروني واحتساب الحصص لغايات البيع.
وأكدت أنها تستقبل المكالمات على مدار الساعة على أرقام هواتف مركز الاتصال الموحد 102 أو رقم 117180
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