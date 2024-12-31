 
الثلاثاء 2024-12-31 01:49 م
 

الأمانة تعلن إيقاف تقديم الطلبات الإلكترونية المتعلقة بخدماتها

أمانة عمان الكبرى
أمانة عمان الكبرى
الثلاثاء، 31-12-2024 12:55 م
الوكيل الإخباري-   أعلنت أمانة عمان الكبرى عن إيقاف تقديم الطلبات الإلكترونية بخصوص الخدمات التي تقدمها، من صباح اليوم الثلاثاء 31/12/2024 لغاية يوم الخميس الموافق 2/1/2025 ، وذلك لغايات تحديث وتطوير شبكة الأمانةاضافة اعلان


وأوضحت الأمانة أن إيقاف تقديم الطلبات الإلكترونية لا يشمل معاملات البيع و الدفع الالكتروني واحتساب الحصص لغايات البيع.

وأكدت أنها تستقبل المكالمات على مدار الساعة على أرقام هواتف مركز الاتصال الموحد 102 أو رقم 117180
 
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