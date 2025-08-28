5 شهداء من منتظري المساعدات جنوبي القطاع

12:40 م

الوكيل الإخباري- أعلن مجمع ناصر الطبي عن استشهاد خمسة فلسطينيين من منتظري المساعدات بنيران قوات الاحتلال الإسرائيلي جنوبي قطاع غزة. اضافة اعلان





كما أفاد المجمع باستشهاد فلسطينيين اثنين برصاص قوات الاحتلال في مدينة خان يونس جنوب القطاع.