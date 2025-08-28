بطفايات الحريق.. حفل زفاف ينقلب "ساحة معركة" في مصر (فيديو)

الوكيل الإخباري- تحول حفل زفاف في محافظة بني سويف المصرية، الخميس، إلى فوضى عارمة أشبه بـ"ساحة معركة"، بعد اندلاع مشاجرة حادة بين أهل العروسين وحراس الأمن داخل إحدى القاعات العامة.

وبحسب ما وثقته مقاطع فيديو منتشرة على منصات التواصل، فقد اشتبك الحضور بعنف، واستخدم بعضهم طفايات الحريق، ما أدى إلى انتشار مسحوق الإطفاء بكثافة داخل القاعة، لتغرق في سحب بيضاء وسط صراخ وهلع المدعوين.



الحادثة أثارت جدلًا واسعًا عبر الإنترنت، وسط استنكار من رواد مواقع التواصل للانحدار السريع لمجريات حفل من الفرح إلى العنف.

بطفيات الحريق والعصي.. مشاجرة بين أهل عروسين وجاردات إحدى القاعات في بني سويف pic.twitter.com/b1IqsZVgGO August 27, 2025