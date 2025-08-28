بطفايات الحريق.. حفل زفاف ينقلب "ساحة معركة" في مصر (فيديو)

وبحسب ما وثقته مقاطع فيديو منتشرة على منصات التواصل، فقد اشتبك الحضور بعنف، واستخدم بعضهم طفايات الحريق، ما أدى إلى انتشار مسحوق الإطفاء بكثافة داخل القاعة، لتغرق في سحب بيضاء وسط صراخ وهلع المدعوين.
الحادثة أثارت جدلًا واسعًا عبر الإنترنت، وسط استنكار من رواد مواقع التواصل للانحدار السريع لمجريات حفل من الفرح إلى العنف.
بطفيات الحريق والعصي.. مشاجرة بين أهل عروسين وجاردات إحدى القاعات في بني سويف pic.twitter.com/b1IqsZVgGO— Cairo 24 - القاهرة 24 (@cairo24_) August 27, 2025
-
أخبار متعلقة
-
نالت ملايين المشاهدات.. سيدة أمريكية تكشف عن فاتورة علاج طفلتها الصادمة (صورة)
-
شاب تركي يموت غرقا أثناء محاولة استرجاع هاتفه من نهر
-
طفل يطعن والده بسكين المطبخ دفاعاً عن والدته في تركيا
-
نهاية مأساوية لشاب برتغالي بعد اشتباك مميت مع ثور (فيديو)
-
طبيب يرقص بمولود داخل مستشفى يثير غضب المصريين-فيديو
-
وفاة عروس مصرية داخل مركز تجميل شهير قبيل زفافها - صورة
-
اختفاء طفل سوري في إسطنبول يثير تعاطف الشارع بتركيا
-
تنظيف الزجاج بدون ماء؟ إليك الطرق المثالية للطوابق العالية