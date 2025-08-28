نالت ملايين المشاهدات.. سيدة أمريكية تكشف عن فاتورة علاج طفلتها الصادمة (صورة)

وعرضت الأم، باولا، المعروفة على "تيك توك" باسم "أم توأم للأبد"، مقطع فيديو لابنتها أناليس وهي تحمل البيان الصادر عن شركة التأمين "بلو كروس بلو شيلد" في أريزونا، وعلقت مازحة: "ها قد ذهب تمويل دراستها الجامعية". وأضافت: "الحمد لله أن أناليس تأهلت لبرنامج عالي المخاطر لمساعدتها".
الفيديو حقق أكثر من 5.4 مليون مشاهدة، وأثار موجة جدل واسعة حول تكاليف الرعاية الصحية في الولايات المتحدة، حيث انتقل النقاش من "تيك توك" إلى "ريديت" و"إكس"، وسط تعليقات صادمة من المتابعين.
يُذكر أن شركة "بلو كروس بلو شيلد" هي جهة تأمين صحي غير ربحية تغطي أكثر من مليوني عضو في ولاية أريزونا، ما وفّر للأسرة بعض الطمأنينة رغم الفاتورة المرتفعة.
