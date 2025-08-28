الخميس 2025-08-28 05:00 م
 

نالت ملايين المشاهدات.. سيدة أمريكية تكشف عن فاتورة علاج طفلتها الصادمة (صورة)

يييي
تعبيرية
 
الخميس، 28-08-2025 03:21 م

الوكيل الإخباري-   انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي صورة لبيان مالي ضخم خاص بعلاج طفلة أمريكية حديثة الولادة في وحدة العناية المركزة (NICU)، حيث بلغت الفاتورة 1.59 مليون دولار.

اضافة اعلان


وعرضت الأم، باولا، المعروفة على "تيك توك" باسم "أم توأم للأبد"، مقطع فيديو لابنتها أناليس وهي تحمل البيان الصادر عن شركة التأمين "بلو كروس بلو شيلد" في أريزونا، وعلقت مازحة: "ها قد ذهب تمويل دراستها الجامعية". وأضافت: "الحمد لله أن أناليس تأهلت لبرنامج عالي المخاطر لمساعدتها".


الفيديو حقق أكثر من 5.4 مليون مشاهدة، وأثار موجة جدل واسعة حول تكاليف الرعاية الصحية في الولايات المتحدة، حيث انتقل النقاش من "تيك توك" إلى "ريديت" و"إكس"، وسط تعليقات صادمة من المتابعين.


يُذكر أن شركة "بلو كروس بلو شيلد" هي جهة تأمين صحي غير ربحية تغطي أكثر من مليوني عضو في ولاية أريزونا، ما وفّر للأسرة بعض الطمأنينة رغم الفاتورة المرتفعة.

 


Image1_8202528151050540871248.jpg

 

ارم نيوز

 
 
gnews

أحدث الأخبار

الكرملين: لا يوجد خطة سلام بشأن أوكرانيا خلال المحادثات مع واشنطن

عربي ودولي الكرملين يقول إن روسيا تبقى مهتمة بمباحثات السلام لكنها ستواصل ضرباتها في أوكرانيا

علم لبنان

عربي ودولي غارات إسرائيلية على جنوب لبنان

البنك المركزي الأردني

اقتصاد محلي توضيح بخصوص خدمة " كليك" الجديدة

545

فيديو منوع هكذا يتم قطف التوت البري يدويا

للاللاللا

فيديو منوع شاب يفاجئ صديقه النائم بمقلب غير متوقع!

ىىى

فيديو منوع من أكثر العقارب خطورة وسمية في العالم

لرلل

فيديو منوع الفيل يودّع راعيه الذي يرقد في المستشفى

الزرقاء

أخبار محلية افتتاح المقر الجديد لمديرية التعاون في محافظة الزرقاء



 
 





الأكثر مشاهدة