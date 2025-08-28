الخميس 2025-08-28 03:15 م
 

التعليم العالي تحذر الطلبة الراغبين بالدراسة في الخارج من التعامل مع جهات غير مرخصة

وزارة التعليم العالي
 
الوكيل الإخباري-   حذرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أبنائها الطلبة الراغبين بالدراسة خارج الأردن من التعامل مع أي جهة أو أشخاص غير مرخصين من قبل الوزارة يقومون بتأمين قبولات جامعية للدراسة خارج الأردن سواءً من خلال الإعلانات أو الروابط أو الصفحات المختلفة على مواقع التواصل الاجتماعي.

كما طلبت الوزارة من أبناءها الطلبة التعامل فقط مع مكاتب الخدمات الجامعية المعتمدة لديها، والمدرجة أسمائها على الموقع الإلكتروني للوزارة www.mohe.gov.jo ، وذلك للحفاظ على حقوقهم.
وأكدت الوزارة أنها تتابع أي شكاوى ترد إليها من الطلبة ضد مكاتب الخدمات الجامعية المرخصة، مضيفةً بأنها لن تتهاون في أي مخالفات يرتكبها أي من هذه المكاتب، وأنه وفي حال تلقيها أي شكوى من أي طالب فإنها ستتخذ جميع الإجراءات التي ينص عليها نظام وتعليمات مكاتب خدمات طلبة التعليم العالي شريطة أن يرفق الطالب مع الشكوى أي وثائق تدعمها.


كما تحذر الوزارة أيضاً أبنائها الطلبة من قيام بعض الأشخاص بالترويج من خلال مواقع التواصل الاجتماعي للدراسة في جامعات وهمية، وأخرى غير معترف بها من قبل الوزارة، وتدعو جميع الطلبة الراغبين بالدراسة خارج الأردن بضرورة التأكد من أن الجامعة التي يرغب الطالب بالالتحاق بها معترف بها من قبل التعليم العالي الأردني، حيث يمكن لكل طالب الاطلاع على قائمة الجامعات المعترف بها والمصنفة حسب الدول من خلال الرابط التالي: http://rce.mohe.gov.jo/RecognizedUniversities كما أهابت الوزارة بأبنائها الطلبة ضرورة التأكد من تحقيق شرط الحد الأدنى لمعدل شهادة الثانوية العامة الأردنية أو ما يعادلها من شهادات الثانوية العامة العربية أو الأجنبية، إضافةً إلى فرع/حقل الثانوية العامة المطلوب لدراسة التخصصات خارج الأردن، حيث أن التعليمات اشترطت أن تكون المعدلات، والفروع /الحقول مطابقة لما ورد في السياسة العامة لقبول الطلبة في الجامعات الأردنية قبل الالتحاق بالجامعة غير الأردنية، وبخلاف ذلك فإنه لن يتم الاعتراف بشهادة الطالب ولن يحصل على شهادة معادلة.


وأضافت الوزارة أنه ولمزيد من التفاصيل حول المعدلات وشروط الدراسة خارج الأردن يمكن للطالب زيارة الرابط التالي http://rce.mohe.gov.jo/.

 
 
