الخميس 2025-08-28 03:15 م
 

ورشة في وزارة النقل حول النافذة الوطنية الواحدة

وزارة النقل
وزارة النقل
 
الخميس، 28-08-2025 03:06 م

الوكيل الإخباري-   افتتح أمين عام وزارة النقل فارس أبو دية، اليوم الخميس، ورشة عمل حول النافذة الوطنية الواحدة، بمشاركة مسؤولين من دائرة الجمارك الأردنية، وحضور ممثلين عن القطاعين العام والخاص.

وهدفت الورشة الى رفع مستوى الوعي بأهمية النافذة الوطنية الواحدة والصادر الوطني، باعتبارها أداة استراتيجية لتسهيل عمليات النقل والتجارة وتبسيط الإجراءات، بما يسهم في تعزيز انسياب حركة البضائع ودعم تنافسية الصادرات الوطنية.


وأكد أبو دية، أن النافذة الوطنية الواحدة تشكل خطوة محورية في تطوير بيئة الأعمال، حيث توفر منصة إلكترونية متكاملة تختصر الوقت والجهد وتقلل من كلفة الإجراءات، الأمر الذي يعزز من ثقة المستثمرين والمتعاملين مع القطاع اللوجستي.

 
 
