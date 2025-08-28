ورشة في وزارة النقل حول النافذة الوطنية الواحدة

الوكيل الإخباري- افتتح أمين عام وزارة النقل فارس أبو دية، اليوم الخميس، ورشة عمل حول النافذة الوطنية الواحدة، بمشاركة مسؤولين من دائرة الجمارك الأردنية، وحضور ممثلين عن القطاعين العام والخاص.

وهدفت الورشة الى رفع مستوى الوعي بأهمية النافذة الوطنية الواحدة والصادر الوطني، باعتبارها أداة استراتيجية لتسهيل عمليات النقل والتجارة وتبسيط الإجراءات، بما يسهم في تعزيز انسياب حركة البضائع ودعم تنافسية الصادرات الوطنية.