"الأمن العام" و"إقليم البترا" يبحثان تعزيز البيئة السياحية

وأكد المعايطة والبريزات، مستوى التعاون بين الطرفين بما يخدم المنظومة الأمنية في المحمية الأثرية بالبترا ويوفر أقصى درجات الراحة والطمأنينة للسياح والزائرين، وفقا للخطط الأمنية والسياحية وتطويرها بشكل مستمر بما يلائم المحمية الأثرية، ويعزز سيادة القانون فيها، ويساهم في تطوير الواقع التنموي في المنطقة.
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