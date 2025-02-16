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"الأمن العام" و"إقليم البترا" يبحثان تعزيز البيئة السياحية

مديرية الأمن العام
الأمن العام
الأحد، 16-02-2025 07:30 م

الوكيل الإخباري-   بحث مدير الأمن العام اللواء الدكتور عبيد الله المعايطة، اليوم الأحد، مع رئيس مجلس مفوضي سلطة إقليم البترا التنموي السياحي الدكتور فارس البريزات، أطر التعاون المشترك وتعزيز البيئة السياحية بالمحمية الأثرية في البترا.

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وأكد المعايطة والبريزات، مستوى التعاون بين الطرفين بما يخدم المنظومة الأمنية في المحمية الأثرية بالبترا ويوفر أقصى درجات الراحة والطمأنينة للسياح والزائرين، وفقا للخطط الأمنية والسياحية وتطويرها بشكل مستمر بما يلائم المحمية الأثرية، ويعزز سيادة القانون فيها، ويساهم في تطوير الواقع التنموي في المنطقة.

 
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