"الأمن العام" و"إقليم البترا" يبحثان تعزيز البيئة السياحية

الوكيل الإخباري- بحث مدير الأمن العام اللواء الدكتور عبيد الله المعايطة، اليوم الأحد، مع رئيس مجلس مفوضي سلطة إقليم البترا التنموي السياحي الدكتور فارس البريزات، أطر التعاون المشترك وتعزيز البيئة السياحية بالمحمية الأثرية في البترا.

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