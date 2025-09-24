الأمن العام يحذر: انتبهوا من انزلاق المركبات الخميس

وشددت على أن هذه الطبقة من شأنها أن تتسبب بفقدان السيطرة على المركبات وانزلاقها بشكل مفاجئ، مما يزيد من خطر وقوع الحوادث المرورية.
ودعت مديرية الأمن العام السائقين إلى ضرورة تخفيف السرعة بشكل كبير، وترك مسافة أمان كافية بين المركبات، وتجنب الضغط المفاجئ على المكابح، حفاظاً على سلامتهم وسلامة الآخرين.
