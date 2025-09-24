الأمن العام يحذر: انتبهوا من انزلاق المركبات الخميس

الوكيل الإخباري- وجهت مديرية الأمن العام، الأربعاء، تحذيراً هاماً للسائقين ومستخدمي الطرق، داعيةً إلى أخذ أقصى درجات الحيطة والحذر خلال ساعات الفجر والصباح الباكر من يوم غدٍ الخميس.

ويأتي هذا التحذير في ضوء التوقعات الجوية التي تشير إلى هطولات مطرية متوقعة في بعض المناطق الشمالية والوسطى وأجزاء من المناطق الشرقية للمملكة.

وأوضحت المديرية أن هذه الهطولات، كونها الأولى بعد فترة انقطاع طويلة، ستؤدي إلى اختلاط مياه الأمطار بالغبار والأتربة العالقة على أسطح الطرق، مما سيؤدي إلى تشكل طبقة "لزجة وزلقة جداً".



وشددت على أن هذه الطبقة من شأنها أن تتسبب بفقدان السيطرة على المركبات وانزلاقها بشكل مفاجئ، مما يزيد من خطر وقوع الحوادث المرورية.