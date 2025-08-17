الأمن العام ينعى بني عواد

النقيب أحمد محمد أحمد بني عواد
اثر حالة مرضية
تغمد الله الفقيد بواسع رحمته ورضوانه وأسكنه فسيح جناته وألهم أهله وذويه جميل الصبر وحسن العزاء
انا لله وانا اليه راجعون
