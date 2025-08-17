الأمن العام ينعى بني عواد

08:43 ص

الوكيل الإخباري- نعى مدير الامن العام اللواء الدكتور عبيد الله عبد ربه المعايطة وجميع منتسبي مديرية الامن العام اليوم الاحد بمزيد من الحزن والاسى المرحوم بإذن الله اضافة اعلان





النقيب أحمد محمد أحمد بني عواد



اثر حالة مرضية



تغمد الله الفقيد بواسع رحمته ورضوانه وأسكنه فسيح جناته وألهم أهله وذويه جميل الصبر وحسن العزاء



انا لله وانا اليه راجعون