العيسوي الأردن بقيادة الملك ثابت على المبادئ وراسخ في دفاعه عن الحق

وخلال اللقاءين، اللذين عقدا في الديوان الملكي الهاشمي، أكد العيسوي أن الأردن بقيادته الهاشمية، يقف دائمًا في قلب التاريخ، ثابتًا على المبادئ، راسخًا في دفاعه عن الحق، وصوتًا للشرف والضمير الإنساني في عالم تعصف به التحديات والظلم.
وأشار إلى أن ما يجري في فلسطين وقطاع غزة ليس مجرد صراع سياسي، بل جرح إنساني يتنفس الألم منذ عقود، مبينًا أن الأردن بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني، يقف في الصدارة دفاعًا عن القدس ومقدساتها، ويحمل رسالة الوصاية الهاشمية، ويستجيب لنداء الإنسانية قبل أي اعتبار آخر.
ولفت إلى أن مواقف الأردن تُرجمت إلى أفعال ملموسة من خلال متابعة جهود الإغاثة الإنسانية والطبية ودعم الأشقاء الفلسطينيين تحت أصعب الظروف، ليبقى الأردن منارة للرحمة والعطاء.
وأكدوا ثقتهم الراسخة بحكمة وحنكة جلالة الملك في قيادة المسيرة الوطنية التي تمضي بثبات نحو المستقبل رغم التحديات الداخلية والخارجية التي تفرضها الأزمات الإقليمية والدولية، مشيرين إلى أن الأردن بقيادة جلالته استطاع أن يحافظ على استقراره وصورته المشرقة في محيط متغير.
