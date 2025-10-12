العيسوي الأردن بقيادة الملك ثابت على المبادئ وراسخ في دفاعه عن الحق

الوكيل الإخباري- التقى رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، اليوم الأحد، وفدين، الأول من شباب من أبناء قبيلة العدوان، والثاني وفدًا نسائيًا من مبادرة "اتحاد أردنيات من أجل تعزيز دور المرأة في الأمن والسلم المجتمعيين"، في لقاءين منفصلين.



وخلال اللقاءين، اللذين عقدا في الديوان الملكي الهاشمي، أكد العيسوي أن الأردن بقيادته الهاشمية، يقف دائمًا في قلب التاريخ، ثابتًا على المبادئ، راسخًا في دفاعه عن الحق، وصوتًا للشرف والضمير الإنساني في عالم تعصف به التحديات والظلم.



وأشار إلى أن ما يجري في فلسطين وقطاع غزة ليس مجرد صراع سياسي، بل جرح إنساني يتنفس الألم منذ عقود، مبينًا أن الأردن بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني، يقف في الصدارة دفاعًا عن القدس ومقدساتها، ويحمل رسالة الوصاية الهاشمية، ويستجيب لنداء الإنسانية قبل أي اعتبار آخر.



ولفت إلى أن مواقف الأردن تُرجمت إلى أفعال ملموسة من خلال متابعة جهود الإغاثة الإنسانية والطبية ودعم الأشقاء الفلسطينيين تحت أصعب الظروف، ليبقى الأردن منارة للرحمة والعطاء.

