الأحد 2025-10-12 03:07 م
 

التربية تفتح منصة طلبات سُلف المعلمين والموظفين (رابط)

وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم
 
الأحد، 12-10-2025 01:57 م

الوكيل الإخباري-   أعلنت وزارة التربية والتعليم بدء التسجيل للاستفادة من سلف نهاية الخدمة، والسلف الطارئة على منصة الموظفين، وذلك اعتبارًا من اليوم الأحد وحتى نهاية العام الجاري.

اضافة اعلان


وسيكون صرف السلف اعتبارًا من نهاية شهر كانون الثاني 2026.

 

وذلك عبر الرابط التالي : https://emp.moe.gov.jo/public/P01_Home/

 
 
gnews

أحدث الأخبار

عضوا مجلس مفوضي هيئة الطيران المدني يؤديان القسم القانوني

أخبار محلية عضوا مجلس مفوضي هيئة الطيران المدني يؤديان القسم القانوني

نت

فيديو منوع عندما يفكر الفنان خارج الصندوق

96

فيديو منوع مقطع مقلق لمنتجات يمكن تبديل تاريخ الإنتاج والإنتهاء المدون عليها !

5

فيديو منوع هكذا يمكنك الخروج بالسيارة بشكل صحيح من مكان ضيق

الدكتور علي ذياب

مناسبات تهنئة الدكتور علي ذياب بمناسبة حصوله على البورد الأردني

5

تكنولوجيا استجابة لرغبة المستخدمين.. أبل تعيد ميزة شهيرة إلى أجهزة آيباد

لا

تكنولوجيا باستخدام الذكاء الاصطناعي.. غوغل تطلق ميزة جديدة لتحرير الصور

صورة متداولة للسيارة التي توفي فيها أعضاء من الوفد القطري بحادثة شرم الشيخ بمصر

عربي ودولي الكشف عن معلومة مفاجئة حول الوفد القطري الذي تعرض لحادث سير بمصر



 
 





الأكثر مشاهدة