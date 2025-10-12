التربية تفتح منصة طلبات سُلف المعلمين والموظفين (رابط)

الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة التربية والتعليم بدء التسجيل للاستفادة من سلف نهاية الخدمة، والسلف الطارئة على منصة الموظفين، وذلك اعتبارًا من اليوم الأحد وحتى نهاية العام الجاري.

وسيكون صرف السلف اعتبارًا من نهاية شهر كانون الثاني 2026.