الأمن العام يوصي بإجراءات وقائية للقيادة الآمنة خلال الصقيع

وأوضحت المديرية، أن الظروف الجوية الباردة أثناء تشكل الصقيع تتطلب اتخاذ إجراءات احترازية، أبرزها تقليل السرعة، والانتباه للطريق، وترك مسافة أمان كافية بين المركبات، إضافة إلى تفقد حالة الإطارات لضمان ثبات المركبة على الطريق.
كما شددت على أهمية تخفيف السرعة قبل دخول المنعطفات الحادة، وتجنب التجمعات المائية، وإيقاف المركبة ببطء وحذر .
ودعت المديرية المواطنين إلى الاتصال برقم الطوارئ 911 في حال حدوث أي طارئ يستدعي المساعدة.
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