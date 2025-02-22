الأمن العام يوصي بإجراءات وقائية للقيادة الآمنة خلال الصقيع

الوكيل الإخباري- دعت مديرية الأمن العام اليوم السبت، السائقين إلى توخي الحيطة والحذر أثناء القيادة في ظل الأجواء الباردة والصقيع، مؤكدة ضرورة الالتزام بالإرشادات المرورية حفاظًا على السلامة العامة.

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وأوضحت المديرية، أن الظروف الجوية الباردة أثناء تشكل الصقيع تتطلب اتخاذ إجراءات احترازية، أبرزها تقليل السرعة، والانتباه للطريق، وترك مسافة أمان كافية بين المركبات، إضافة إلى تفقد حالة الإطارات لضمان ثبات المركبة على الطريق.



كما شددت على أهمية تخفيف السرعة قبل دخول المنعطفات الحادة، وتجنب التجمعات المائية، وإيقاف المركبة ببطء وحذر .