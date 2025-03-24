الأمن الوقائي يلقي القبض على شخص أرسل روابط احتيالية على هواتف المواطنين

الوكيل الإخباري- قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إنّه على إثر مجموعة الرسائل الوهمية التي وصلت على هواتف المواطنين أمس وكانت مروّسة باسم الشرطة الأردنية وتدعوهم للدخول على الرابط المرفق لسحب سجل مخالفات السير تجنباً لتفاقمها فقد شكّل فريق تحقيقي من الأمن الوقائي/ووحدة الأمن السيبراني ووحدة الجرائم الإلكترونية بمتابعة التحقيق في القضية.

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