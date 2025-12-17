تأخير دوام الخميس في مناطق بجنوب المملكة بسبب الأحوال الجوية

07:04 م

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/757655 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- قرّرت مديرة التربية والتعليم للواء البترا تهاني السلامين، وبالتنسيق مع متصرف لواء البترا، تأخير دوام الخميس للطلبة والهيئات الإدارية والتدريسية، ولموظفي المديرية، إلى الساعة التاسعة صباحا. اضافة اعلان





وأضافت أن هذا القرار يأتي نظرا للظروف الجوية الطارئة واحتمالية تشكل الصقيع والانجماد، وذلك حفاظًا على سلامة أبنائنا الطلبة.



كما قرر مدير التربية والتعليم للواء لشوبك علي النعيمات، بالتنسيق مع متصرف اللواء تأخير دوام الخميس للطلبة والهيئات الإدارية والتدريسية، ولموظفي المديرية إلى الساعة العاشرة صباحاً، نظراً للظروف الجوية الطارئة، واحتمال تشكل الصقيع والانجماد، وحفاظاً على سلامة أبنائنا الطلبة والهبئات الإدارية والتدريسية.



وقرر أيضا مدير التربية والتعليم لمنطقة الطفيلة عمران اللصاصمة بالتنسيق مع محافظ الطفيلة سلطان الماضي تأخير دوام الخميس لللطلبة في المدارس الحكومية والخاصة إلى الساعة العاشرة صباحا ، بسبب الأحوال الجوية السائدة، واحتمال تشكل الصقيع والإنجماد في الصباح الباك، حفاظا على سلامة الطلبة والهيئات الإدارية والتعليمية .



وأشارت إلى أن دوام موظفي مديرية التربية والتعليم الساعة التاسعة صباحا.





تم نسخ الرابط





