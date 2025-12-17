تأخير دوام الخميس في مناطق بجنوب المملكة بسبب الأحوال الجوية

وأضافت أن هذا القرار يأتي نظرا للظروف الجوية الطارئة واحتمالية تشكل الصقيع والانجماد، وذلك حفاظًا على سلامة أبنائنا الطلبة.
كما قرر مدير التربية والتعليم للواء لشوبك علي النعيمات، بالتنسيق مع متصرف اللواء تأخير دوام الخميس للطلبة والهيئات الإدارية والتدريسية، ولموظفي المديرية إلى الساعة العاشرة صباحاً، نظراً للظروف الجوية الطارئة، واحتمال تشكل الصقيع والانجماد، وحفاظاً على سلامة أبنائنا الطلبة والهبئات الإدارية والتدريسية.
وقرر أيضا مدير التربية والتعليم لمنطقة الطفيلة عمران اللصاصمة بالتنسيق مع محافظ الطفيلة سلطان الماضي تأخير دوام الخميس لللطلبة في المدارس الحكومية والخاصة إلى الساعة العاشرة صباحا ، بسبب الأحوال الجوية السائدة، واحتمال تشكل الصقيع والإنجماد في الصباح الباك، حفاظا على سلامة الطلبة والهيئات الإدارية والتعليمية .
وأشارت إلى أن دوام موظفي مديرية التربية والتعليم الساعة التاسعة صباحا.
-
أخبار متعلقة
-
"شباب معان" تعرض نهائي كأس العرب على شاشة عملاقة
-
تعرف على المبلغ الذي سيحصل عليه المنتخب للمشاركة في كأس العالم
-
عرض خاص لفيلم "اللي باقي منك"
-
تحذير هام وعاجل من الأرصاد الجوية لجميع المواطنين
-
دراسة ميدانية للبيئة الفيزيائية لمواقع الغوص في العقبة
-
يوم طبي مجاني في الأغوار الشمالية غدا
-
الحنيطي يرعى تخريج دورة مكافحة الإرهاب ويتابع تمريناً في القوات الخاصة
-
رئيس الوزراء يوجه بتطبيق القانون بحق هؤلاء المخالفين