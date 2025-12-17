"المعونة الوطنية" ومركز تصميم الألبسة يبحثان خطط البرامج التدريبية

الوكيل الإخباري- بحث مدير عام صندوق المعونة الوطنية، ختام الشنيكات، مع المدير التنفيذي لمركز تصميم الألبسة وخدمات التدريب، حسان النسور، سير عمل المشاريع التدريبية القائمة في جنوب المملكة، وخطط تنفيذ البرامج التدريبية المقررة ضمن خطة 2026، وسبل تطويرها بما يعزز أثرها على المنتفعين.

وبحسب بيان للصندوق، اليوم الأربعاء، تم خلال اللقاء استعراض برامج التدريب النوعية التي ينفذها المركز بالتعاون مع الصندوق، والتي تستهدف منتفعي صندوق المعونة الوطنية، وتركز على تعزيز المهارات المهنية ورفع فرص التشغيل والتمكين الاقتصادي، لا سيما في مجالات تصميم الألبسة، والخياطة المتخصصة، والإنتاج الصناعي، بما يتواءم مع احتياجات سوق العمل.



وأكدت الشنيكات، أهمية الشراكة الاستراتيجية مع المركز في دعم توجهات الصندوق نحو الانتقال من الاعتماد على المساعدة النقدية إلى التمكين الاقتصادي والإنتاج، وتعزيز الاستثمار في رأس المال البشري، مشيدة بجودة البرامج التدريبية وأثرها المباشر على تحسين فرص المنتفعين في الحصول على فرص عمل لائقة.



من جانبه، ثمن النسور، التعاون القائم مع صندوق المعونة، مؤكدا التزام المركز بتطوير برامج تدريبية متخصصة ومحدثة تلبي متطلبات السوق، وتسهم في بناء قدرات المنتفعين وتعزيز اندماجهم الاقتصادي.