أول تعليق لمحمد رمضان على حكم حبسه عامين

الأربعاء، 17-12-2025 07:15 م

الوكيل الإخباري- علق الفنان المصري محمد رمضان على الحكم القضائي الصادر ضده اليوم الأربعاء بالحبس لمدة عامين، بسبب أغنية "رقم واحد يا أنصاص".

وكتب رمضان منشورا عبر حسابه بموقع إنستغرام، مساء الأربعاء: "ملحوظة: الحكم الحمد لله مع إيقاف التنفيذ.. تحيا مصر".

واليوم، أيدت محكمة مصرية الحكم الصادر بحبس الفنان محمد رمضان سنتين في القضية المتعلقة بأغنيته "رقم واحد يا أنصاص".

وتغيب رمضان عن حضور جلسة نظر استئنافه على الحكم الصادر ضده في القضية المتعلقة بنشره الأغنية عبر قناته الرسمية على موقع "يوتيوب" دون الحصول على التصاريح اللازمة من الجهات المعنية.


ويأتي ذلك في إطار بلاغ قدّمه محامٍ يتهم فيه الفنان محمد رمضان بنشر الأغنية التي قال إنها "تخالف القوانين والأعراف العامة، وتحرض على العنف والاعتداد بالنفس بصورة سلبية"، مطالبًا بمحاسبته وفق أحكام القانون.


وأوضح المحامي في بلاغه أن الأغنية، التي نُشرت على القناة الرسمية للفنان على يوتيوب، تحرض على العنف وتخالف العادات والتقاليد المصرية، مشيرًا إلى أن كلماتها تحوي ألفاظًا مخالفة للذوق العام وتُسيء إلى المجتمع.


