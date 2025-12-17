سلطة إقليم البترا تعلن تأخير دوام الموظفين غدًا الخميس بسبب الأحوال الجوية

06:46 م

الوكيل الإخباري- قرر رئيس مجلس مفوضي سلطة إقليم البترا التنموي السياحي، الدكتور فارس البريزات، تأخير دوام العاملين في السلطة ليوم غد الخميس إلى الساعة التاسعة صباحاً، وذلك بسبب الظروف الجوية المتوقعة .





على أن يُستثنى من ذلك الموظفون الذين تقتضي طبيعة عملهم التواجد في مواقع عملهم خلال أوقات الدوام المقررة في الأيام الاعتيادية، وفرق الطوارئ.

