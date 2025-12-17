الأربعاء 2025-12-17 07:17 م

سلطة إقليم البترا تعلن تأخير دوام الموظفين غدًا الخميس بسبب الأحوال الجوية

الأربعاء، 17-12-2025 06:46 م
الوكيل الإخباري-   قرر رئيس مجلس مفوضي سلطة إقليم البترا التنموي السياحي، الدكتور فارس البريزات، تأخير دوام العاملين في السلطة ليوم غد الخميس إلى الساعة التاسعة صباحاً، وذلك بسبب الظروف الجوية المتوقعة .اضافة اعلان


على أن يُستثنى من ذلك الموظفون الذين تقتضي طبيعة عملهم التواجد في مواقع عملهم خلال أوقات الدوام المقررة في الأيام الاعتيادية، وفرق الطوارئ.
 
 


