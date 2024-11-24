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الأمن يحذر من الحالة الجوية

ارشيفية
ارشيفية
الأحد، 24-11-2024 10:45 م
الوكيل الإخباري-   جددت مديرية الأمن العام، الأحد، تحذيراتها في ظل المنخفض الجوي السائد، وما قد يصاحبه من انخفاض ملموس في درجات الحرارة.اضافة اعلان


وأكدت المديرية، على عدم المجازفة بقطع مناطق تجمع المياه أو جريان السيول، بالمركبات أو سيراً على الأقدام، والانتقال إلى أماكن مرتفعة بخاصة لمن يقطنون في الوحدات السكنية المتنقلة مثل الخيام وبيوت الشعر خوفاً من مداهمة مياه الأمطار لهم.

ودعت إلى الاستخدام الآمن لوسائل التدفئة على اختلاف أنواعها وتوفير التهوية المناسبة بين الحين والآخر وعدم تركها مشتعلة أثناء النوم.

كما دعت إلى تثبيت الأجسام على أسطح المنازل القابلة للتطاير بسبب الرياح.

وأهابت مديرية الأمن العام بالجميع الاتصال على هاتف الطوارئ (911) إذا دعت الحاجة لذلك.
 
gnews

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