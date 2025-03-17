 
الإثنين 2025-03-17 11:07 م
 

الأمن يوضح حول فيديو متداول لحادث دهس في الأردن

الأمن العام
الأمن العام
 
الإثنين، 17-03-2025 09:46 م
الوكيل الإخباري-   قالت مديرية الامن العام  ان الفيديو المتداول لحادث الدهس المفتعل قديم ومضى عليه اكثر من عاميناضافة اعلان


وأهابت مديرية الامن العام بالجميع عدم نشر او تداول اي فيديوهات الا بعد التاكد من مصادرها الرسمية والتوثق منها
 
 
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