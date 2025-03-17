الأمن يوضح حول فيديو متداول لحادث دهس في الأردن

09:46 م

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/724307 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- قالت مديرية الامن العام ان الفيديو المتداول لحادث الدهس المفتعل قديم ومضى عليه اكثر من عامين اضافة اعلان





وأهابت مديرية الامن العام بالجميع عدم نشر او تداول اي فيديوهات الا بعد التاكد من مصادرها الرسمية والتوثق منها