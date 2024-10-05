 
السبت 2024-10-05 07:47 م
 

الأميرة بسمة بنت طلال ترعى بازار السلك الدبلوماسي السنوي الخيري الستين لمبرة أم الحسين

البازار الخيري الستين للسلك الدبلوماسي لمبرة أم الحسين
البازار الخيري الستين للسلك الدبلوماسي لمبرة أم الحسين
السبت، 05-10-2024 07:42 م

الوكيل الإخباري-   افتتحت سمو الأميرة بسمة بنت طلال اليوم السبت، البازار الخيري الستين للسلك الدبلوماسي لمبرة أم الحسين، بمشاركة 36 سفارة وهيئة دبلوماسية معتمدة لدى البلاط الملكي الهاشمي، والذي يخصص ريعه بالكامل لدعم مبرة أم الحسين.

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وقالت سموها خلال افتتاح البازار، إن هذا الحدث السنوي، يشكل نقطة مضيئة في مسيرة مبرة أم الحسين التي كانت عبر عقود من الزمان وما تزال موطنا للأطفال والطلاب الأيتام الذين يعيشون ظروفا عائلية صعبة وقاسية.

 
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