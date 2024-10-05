الأميرة بسمة بنت طلال ترعى بازار السلك الدبلوماسي السنوي الخيري الستين لمبرة أم الحسين

الوكيل الإخباري- افتتحت سمو الأميرة بسمة بنت طلال اليوم السبت، البازار الخيري الستين للسلك الدبلوماسي لمبرة أم الحسين، بمشاركة 36 سفارة وهيئة دبلوماسية معتمدة لدى البلاط الملكي الهاشمي، والذي يخصص ريعه بالكامل لدعم مبرة أم الحسين.

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