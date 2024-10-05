الأميرة بسمة بنت طلال ترعى بازار السلك الدبلوماسي السنوي الخيري الستين لمبرة أم الحسين

وقالت سموها خلال افتتاح البازار، إن هذا الحدث السنوي، يشكل نقطة مضيئة في مسيرة مبرة أم الحسين التي كانت عبر عقود من الزمان وما تزال موطنا للأطفال والطلاب الأيتام الذين يعيشون ظروفا عائلية صعبة وقاسية.
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