الأمير فيصل يرعى فعاليات منتدى الرياضيين الأردنيين 2024

الوكيل الإخباري- رعى سمو الأمير فيصل بن الحسين، رئيس اللجنة الأولمبية الأردنية، فعاليات منتدى الرياضيين الأردنيين 2024 الذي أقامته لجنة اللاعبين التابعة للجنة الأولمبية الأردنية بحضور لاعبات ولاعبين مثلوا جميع الاتحادات الرياضية.

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وتخلل المنتدى جلسات حوارية تتعلق بالرياضيين ومسيرتهم وذلك ضمن مساعي لجنة اللاعبين واللجنة الأولمبية في مساندة ودعم الرياضيين الأردنيين خلال مسيرتهم الرياضية.