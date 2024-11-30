الأمير فيصل يرعى فعاليات منتدى الرياضيين الأردنيين 2024

وتخلل المنتدى جلسات حوارية تتعلق بالرياضيين ومسيرتهم وذلك ضمن مساعي لجنة اللاعبين واللجنة الأولمبية في مساندة ودعم الرياضيين الأردنيين خلال مسيرتهم الرياضية.
واشتمل المنتدى على ثلاث جلسات هي: الطريق إلى الألعاب الأولمبية، والتعامل مع التنمر والإساءة، والذكاء الاصطناعي وأثره على الأداء الرياضي.
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