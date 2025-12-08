3 اتفاقيات تعاون لتدريب كوادر مستشفى الجامعة

الوكيل الإخباري- أبرم مستشفى الجامعة الأردنية، اليوم الاثنين، 3 اتفاقيات تعاون لتدريب كوادره لمدة عامين.

اضافة اعلان



وبحسب بيان صادر عن المستشفى، تهدف الاتفاقيات إلى تطوير الكوادر الطبية والإدارية، وتعزيز البرامج التدريبية المتخصصة والمعتمدة لمقدمي الرعاية الصحية في مختلف التخصصات، إلى جانب دعم تبادل الخبرات العلمية والعملية، بما يسهم في الارتقاء بكفاءة العاملين وجودة الخدمات الصحية.



وقال مدير عام المستشفى، الدكتور نادر البصول، إن توقيع هذه الاتفاقيات المتعددة يأتي ضمن استراتيجية مستشفى الجامعة الأردنية الرامية إلى تعزيز التعليم الطبي.