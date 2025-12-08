الإثنين 2025-12-08 08:01 م

3 اتفاقيات تعاون لتدريب كوادر مستشفى الجامعة

جانب من توقيع الاتفاقية
الإثنين، 08-12-2025 07:03 م

الوكيل الإخباري- أبرم مستشفى الجامعة الأردنية، اليوم الاثنين، 3 اتفاقيات تعاون لتدريب كوادره لمدة عامين.

وبحسب بيان صادر عن المستشفى، تهدف الاتفاقيات إلى تطوير الكوادر الطبية والإدارية، وتعزيز البرامج التدريبية المتخصصة والمعتمدة لمقدمي الرعاية الصحية في مختلف التخصصات، إلى جانب دعم تبادل الخبرات العلمية والعملية، بما يسهم في الارتقاء بكفاءة العاملين وجودة الخدمات الصحية.


وقال مدير عام المستشفى، الدكتور نادر البصول، إن توقيع هذه الاتفاقيات المتعددة يأتي ضمن استراتيجية مستشفى الجامعة الأردنية الرامية إلى تعزيز التعليم الطبي.


وأشار البصول، إلى أهمية توسيع الشراكات التي تدعم تطوير المهارات المهنية للعاملين، مؤكدا حرص المستشفى على توفير بيئة تدريبية تواكب التطورات المتسارعة في القطاع الصحي وتلبي احتياجاته المتنوعة.

 
 


