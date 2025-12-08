الإثنين 2025-12-08 08:01 م

مندوباً عن الملك وولي العهد .. العيسوي يعزي عشيرتي أبو خرمة والسمارنة

مندوباً عن الملك وولي العهد .. العيسوي يعزي عشيرتي أبو خرمة والسمارنة
مندوباً عن الملك وولي العهد .. العيسوي يعزي عشيرتي أبو خرمة والسمارنة
الإثنين، 08-12-2025 06:51 م
الوكيل الإخباري-  مندوباً عن جلالة الملك عبدالله الثاني وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، قدم رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، اليوم الاثنين، واجب العزاء إلى عشيرتي أبو خرمة والسمارنة.اضافة اعلان


ففي منطقة وادي الحجر في محافظة الزرقاء، نقل العيسوي، خلال زيارته بيت عزاء المرحوم أحمد سلامة أبو خرمة، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد إلى ذوي الفقيد وعموم عشيرة أبو خرمة، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته.

وفي منطقة دابوق بمحافظة العاصمة، نقل العيسوي، خلال زيارته بيت عزاء المرحوم جلال عيد طعيمه السمارنة، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد إلى ذوي الفقيد وعموم عشيرة السمارنة، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته.

كما قدم واجب العزاء مستشار جلالة الملك لشؤون العشائر كنيعان عطا البلوي وإمام الحضرة الهاشمية الدكتور أحمد الخلايلة.


Image1_1220258185057313223373.jpg
Image2_1220258185057313223373.jpg
Image3_1220258185057313223373.jpg
 
 


gnews

أحدث الأخبار

ب

عربي ودولي انطلاق أعمال المنتدى الخامس لرؤساء الجامعات العربية والروسية

أمسية شعرية باتحاد الكتاب تتغنى بالأردن

أخبار محلية أمسية شعرية باتحاد الكتاب تتغنى بالأردن

الطاقة: انخفاض أسعار المشتقات باستثناء بنزين 90

أخبار محلية توضيح من وزارة الطاقة حول أسعار المشتقات النفطية عالمياً

بوتين يأمر بتقليل العمالة غير القانونية وجعل الاقتصاد أكثر شفافية

عربي ودولي بوتين يأمر بتقليل العمالة غير القانونية وجعل الاقتصاد أكثر شفافية

ب

أخبار محلية اجتماع في المفرق يبحث التحديات الناجمة عن الحالة الجوية الأخيرة

ل

أخبار محلية 3 اتفاقيات تعاون لتدريب كوادر مستشفى الجامعة

الأردن يستضيف جولة جديدة من "اجتماعات العقبة" بالشراكة مع ألبانيا

أخبار محلية الأردن يستضيف جولة جديدة من "اجتماعات العقبة" بالشراكة مع ألبانيا

مندوباً عن الملك وولي العهد .. العيسوي يعزي عشيرتي أبو خرمة والسمارنة

أخبار محلية مندوباً عن الملك وولي العهد .. العيسوي يعزي عشيرتي أبو خرمة والسمارنة



 






الأكثر مشاهدة