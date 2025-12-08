انطلاق أعمال المنتدى الخامس لرؤساء الجامعات العربية والروسية

الوكيل الإخباري - انطلقت في جامعة العاصمة (حلوان سابقا) بجمهورية مصر العربية اليوم الاثنين أعمال المنتدى الخامس لرؤساء الجامعات العربية والروسية، بمشاركة واسعة من رؤساء الجامعات والقيادات الأكاديمية من الجانبين العربي والروسي، برعاية وزير التعليم العالي والبحث العلمي المصري الدكتور محمد أيمن عاشور.

اضافة اعلان



وبحسب بيان لاتحاد الجامعات العربية، أكد أمينه العام الدكتور عمرو سلامة، في كلمة له أهمية المنتدى بوصفه جسرًا للتواصل العلمي بين الجامعات العربية والروسية، مشيرًا إلى أن الدورات السابقة أثمرت عن العديد من البرامج الأكاديمية والبحثية المشتركة، وأسهمت في توسيع التعاون بين الجانبين.



وطرح سلامة خلال المنتدى مبادرتين جديدتين تهدفان إلى نقل التعاون العربي– الروسي إلى مستويات أكثر عمقًا وتنظيمًا؛ تختص الأولى بإطلاق محاور بحثية مشتركة يقود كلٌّ منها جامعة عربية بالشراكة مع جامعة روسية، للعمل في مجالات بحثية متخصصة تشمل الذكاء الاصطناعي والتقنيات الرقمية، علوم الفضاء والاستشعار عن بُعد، الطاقات الجديدة والمستدامة، العلوم الطبية والصحية، الأمن الغذائي والزراعة الذكية، التراث والثقافة والعلوم الإنسانية، والاقتصاد والابتكار وريادة الأعمال، بهدف تطوير مشاريع بحثية تطبيقية، وتعزيز الإنتاج العلمي المشترك، وتحقيق أثر مباشر في دعم التنمية.



وتتعلق المبادرة الثانية بإنشاء مركز التميز العربي– الروسي للتعليم والبحث، وهو منصة مؤسسية متقدمة تحتضن التحالفات البحثية المشتركة وتوفر مختبرات في مجالات الذكاء الاصطناعي والروبوتات والطاقة والفضاء، وبرامج دكتوراه مشتركة، ومنصة تدريب افتراضي لبناء قدرات الباحثين والطلاب، وحاضنة ابتكار لدعم المشاريع الريادية.



وأكد سلامة أن هذه المبادرات ستسهم في بناء فضاء علمي متكامل بين الجامعات العربية والروسية، وستفتح آفاقًا واسعة أمام الطلبة والباحثين لتطوير مشاريع أكاديمية وبحثية مشتركة ذات طابع دولي.



وانعقد المنتدى هذا العام تحت عنوان: "جسور حضارات المعرفة: التعليم، الابتكار، والمستقبل المستدام"، ويركز على ثلاثة محاور رئيسية: التعليم والتحول الرقمي، الابتكار والبحث العلمي، والاستدامة وبناء المستقبل.



ويواصل المنتدى جلساته بمشاركة ممثلي أكثر من خمسين جامعة عربية وروسية، حيث تناقش الجلسات عددًا من الموضوعات ذات الأولوية في مجالات التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، وبما يعزز مسيرة التعاون المشترك بين الجانبين.