الإثنين 2025-12-08 08:01 م

توضيح من وزارة الطاقة حول أسعار المشتقات النفطية عالمياً

الإثنين، 08-12-2025 07:30 م
الوكيل الإخباري- ارتفع سعر بنزين أوكتان 90، فيما انخفضت أسعار باقي المشتقات النفطية في الأسواق العالمية خلال الأسبوع الأول من الشهر الحالي مقارنة بأسعارها خلال تشرين الثاني الماضي، بحسب النشرة الأسبوعية التي تصدرها وزارة الطاقة والثروة المعدنية.اضافة اعلان


وبحسب النشرة، ارتفع بنزين أوكتان 90 من 668 دولاراً إلى 674 دولاراً للطن، بنسبة 0.9٪، فيما انخفض بنزين أوكتان 95 من 696 دولاراً إلى 693 دولاراً للطن بنسبة 0.4٪.

وانخفض معدل سعر الديزل من 672 دولاراً للطن إلى 615 دولاراً، بنسبة 8.5٪، وانخفض معدل سعر الكاز من 719 دولاراً للطن إلى 676 دولاراً للطن، بنسبة 6٪.

كما انخفض معدل سعر زيت الوقود من 355 دولاراً للطن إلى 337 دولاراً، بنسبة انخفاض 5.1٪.

وارتفع معدل سعر الغاز البترولي المسال من 464 دولاراً للطن إلى 488 دولاراً للطن، بنسبة 5.2٪، واستقر معدل سعر خام برنت عند 64 دولاراً للبرميل.
 
 


