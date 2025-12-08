توضيح من وزارة الطاقة حول أسعار المشتقات النفطية عالمياً

وبحسب النشرة، ارتفع بنزين أوكتان 90 من 668 دولاراً إلى 674 دولاراً للطن، بنسبة 0.9٪، فيما انخفض بنزين أوكتان 95 من 696 دولاراً إلى 693 دولاراً للطن بنسبة 0.4٪.
وانخفض معدل سعر الديزل من 672 دولاراً للطن إلى 615 دولاراً، بنسبة 8.5٪، وانخفض معدل سعر الكاز من 719 دولاراً للطن إلى 676 دولاراً للطن، بنسبة 6٪.
كما انخفض معدل سعر زيت الوقود من 355 دولاراً للطن إلى 337 دولاراً، بنسبة انخفاض 5.1٪.
وارتفع معدل سعر الغاز البترولي المسال من 464 دولاراً للطن إلى 488 دولاراً للطن، بنسبة 5.2٪، واستقر معدل سعر خام برنت عند 64 دولاراً للبرميل.
