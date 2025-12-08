منتخب النشامى ينهي تحضيراته لمواجهة مصر بكأس العرب

الوكيل الإخباري- أنهى المنتخب الوطني تحضيراته الفنية والبدنية، تأهبا لمواجهة نظيره المصري عند الخامسة والنصف مساء الثلاثاء 9 كانون الأول، على ستاد البيت بالدوحة، ضمن بطولة كأس العرب 2025.

وأجرى المنتخب تدريبه الرسمي مساء اليوم الاثنين على ملاعب العقلة، بقيادة المدرب جمال سلامي، وبمشاركة جميع اللاعبين، لوضع اللمسات الأخيرة، إلى جانب تطبيق بعض الجمل التكتيكية للقاء الغد.



وكان المنتخب الوطني حسم صدارة المجموعة الثالثة مع ضمان التأهل إلى الدور ربع النهائي منذ الجولة الماضية، حيث يتصدر ترتيب الفرق برصيد 6 نقاط، فيما حلت مصر ثانيا بنقطتين، ثم الإمارات والكويت بنقطة واحدة.



بدوره، بين سلامي خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد ظهر اليوم الاثنين، أن النشامى يدخل هذه المواجهة باعتبارها محطة مهمة للتحضير لربع النهائي والحفاظ على الحظوظ في الأدوار المقبلة، مع الحرص على مواصلة النسق التصاعدي للأداء الذي قدمه اللاعبون منذ بداية البطولة.



أضاف: المباراة تمثل فرصة مناسبة لإشراك بعض اللاعبين ومنحهم دقائق إضافية مع المحافظة على الجاهزية العامة، خصوصاً أن المنتخب المصري منافس قوي يدخل اللقاء بطموح واضح لتحقيق نتيجة إيجابية تضمن له التأهل إلى الدور الثاني.



في المقابل، بين اللاعب محمود مرضي أن النشامى يخوض كل مباراة بعزيمة لتقديم أفضل صورة عن كرة القدم الأردنية، وسر قوة ونجاح المنتخب يأتي من تكاتف اللاعبين والعمل بروح الأسرة الواحدة داخل وخارج الملعب.



أضاف: الحالة البدنية للاعبين ممتازة بفضل عمل الجهازين البدني والطبي، اللذين يواصلان تجهيز الجميع بأفضل صورة ممكنة قبل كل مباراة، ونسعى من خلال هذا اللقاء لتأكيد أحقية النشامى بصدارة المجموعة.



إلى ذلك، شهد الاجتماع الفني الذي عقد ظهر اليوم، استعراض التعليمات الإدارية والتنظيمية للمباراة، إلى جانب تثبيت ألوان الفريقين، حيث سيظهر النشامى باللون الأحمر، ومصر بالأبيض.



وتضم قائمة النشامى للبطولة (23) لاعباً: يزيد أبو ليلى، نور بني عطية، مالك شلبية، عبدالله نصيب، سعد الروسان، سليم عبيد، حسام أبو ذهب، علي حجبي، هادي الحوراني، عصام السميري، أدهم القريشي، رجائي عايد، عامر جاموس، نزار الرشدان، إبراهيم سعادة، محمد أبو حشيش، مهند أبو طه، عودة الفاخوري، أحمد عرسان، محمود مرضي، محمد أبو زريق، علي علوان، ويزن النعيمات.